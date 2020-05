Le phare et plus – / Film

(Bienvenue à Maintenant, diffusez ceci, une colonne dédiée aux meilleurs films en streaming sur Netflix, Amazon, Hulu et tous les autres services de streaming disponibles.)

Rassemblez-vous, amis, et je vais vous raconter l’histoire de films en streaming! Il était une fois, nous étions tous coincés à l’intérieur, et nous avions vraiment besoin de divertissement pour remplir nos journées. Le problème: il y avait juste trop divertissement à choisir. Comment pourrions-nous même commencer? Heureusement, Now Stream This est venu à notre secours et nous a dit exactement quoi regarder et où le regarder.

Le phare

Maintenant en streaming sur Amazon Prime Video

Date de sortie: 2019

Genre: Comédie d’horreur

Réalisateur: Robert Eggers

Jeter: Willem Dafoe, Robert Pattinson

Robert Eggers« Le phare était déjà une explosion pour commencer, mais la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons – où nous nous trouvons tous coincés à l’intérieur – a rendu le film encore plus relatable. Willem Dafoe et Robert Pattinson sont deux gardiens de phare qui vont travailler sur une île très éloignée. Pattinson est nouveau au travail, Dafoe est le vieux sel. Et les deux hommes s’affrontent presque immédiatement. À partir de là, les choses deviennent de plus en plus bizarres, Dafoe et Pattinson se détachant du fond du filet. C’est tellement très bizarre, et aussi drôlement drôle. J’ai le sentiment que beaucoup de gens ne se rendaient pas compte Le phare – qui a été vendu comme horreur directe – était supposé etre amusant. En conséquence, le film a laissé certains perplexes. Et c’est compréhensible – c’est un film profondément étrange qui ne manquera pas d’éteindre beaucoup de gens. D’autres, cependant, se délecteront de sa folie monochrome.

Pour les fans de: Shutter Island, La sorcière, Homard.

La mort de Staline

Maintenant en streaming sur Netflix

Date de sortie: 2017

Genre: Comédie noire

Réalisateur: Armando Iannucci

Jeter: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Jason Isaacs, Michael Palin, Andrea Riseborough, Paul Whitehouse, Jeffrey Tambor

L’une des comédies les plus sombres que vous n’aurez jamais vues, La mort de Staline reprend l’histoire vraie du vide de pouvoir qui s’est ouvert après la mort de Staline et le transforme en une farce hystérique. Tout le monde ici apporte son A-Game, en particulier Steve Buscemi, qui le tue comme un Nikita Khrouchtchev constamment embrouillé. Le réalisateur Armando Iannucci utilise cette configuration comme une allégorie parfaite pour l’âge politique déconcertant dans lequel nous nous trouvons, et ce qui commence très comique et même exagéré devient rapidement sombre sans relâche – d’une manière amusante.

Pour les fans de: Dans la boucle, Dr. Strangelove, riant d’horribles choses.

Le chalet

Maintenant en streaming sur Hulu

Date de sortie: 2020

Genre: Horreur

Réalisateur: Veronika Franz et Severin Fiala

Jeter: Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Alicia Silverstone, Richard Armitage

Un autre film qui est devenu étrangement approprié pour These Trying Times ™, Le chalet devrait probablement être accompagné d’un avertissement: c’est méchant. C’est un film méchant – presque au point d’être sadique. Et c’est parfaitement compréhensible si vous n’êtes pas d’humeur pour cette merde en ce moment, croyez-moi. Mais si vous pouvez le supporter, vous trouverez Le chalet être une œuvre brillamment construite de crainte toujours croissante. Riley Keough est une femme au passé traumatisant, qui ne veut rien de plus que se faire aimer de ses futurs beaux-enfants (Jaeden Martell et Lia McHugh). Les enfants ont d’autres idées – et parce que Le chalet comprend que les enfants sont intrinsèquement horribles, le film ne tire pas ses coups. Ce n’est pas un film traditionnellement effrayant – n’allez pas chercher des sauts-peur. Au lieu de cela, l’horreur vient de la façon dont les choses sont sombres et oppressantes et de la façon dont la tension ne cesse jamais, dès la première scène.

Pour les fans de: Héréditaire, Le brillant, reconnaissant l’horreur des enfants.

Pouvez-vous me pardonner?

Maintenant en streaming sur Max Go

Date de sortie: 2018

Genre: Drame biographique

Réalisateur: Marielle Heller



Jeter: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Jane Curtin, Anna Deavere Smith, Stephen Spinella, Ben Falcone

Melissa McCarthy fait le meilleur travail de sa carrière dans ce film drôle mais mélancolique de Marielle Heller. Basé sur une histoire vraie, Pouvez-vous me pardonner? suit Lee Israel, un écrivain à succès sur les patins. Sa solution est de commencer à vendre une fausse correspondance d’auteurs célèbres, falsifiée par elle-même. Travailler avec son ami Jack (un sublime Richard E. Grant), Lee commence à gagner de l’argent avec sa tromperie – entraînant pour elle toutes sortes de problèmes juridiques inévitables. McCarthy est fantastique pour rendre son personnage abrasif et peu sympathique sympathique, et sa performance rendra son travail de comédie à sourcils fréquent encore plus frustrant. Arrête de faire de la camelote Tammy, Melissa. Tu mérites mieux!

Pour les fans de: Le journal d’une adolescente, Ne seras-tu pas mon voisin?, Richard E. Grant le tuant.

Richard III

Maintenant en streaming sur Amazon Prime Video

Date de sortie: 1995

Genre: Shakespeare, bébé!

Réalisateur: Richard Loncraine

Jeter: Ian McKellen, Annette Bening, Jim Broadbent, Robert Downey Jr., Nigel Hawthorne, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith

Richard Loncraine et Ian McKellen ré-imaginer le Shakespeare Richard III situé dans une Angleterre alternative des années 1930, où les fascistes nazis règnent en maître. Le style est toutes les années 1930, mais les mots de Shakespeare restent les mêmes, et cela fonctionne extrêmement bien. McKellen s’amuse clairement à jouer le roi méchant, et les acteurs empilés autour de lui le mangent également. Si vous connaissez quelqu’un qui n’a aucun goût pour les adaptations de Shakespeare, montrez-lui ceci – cela pourrait changer d’avis.

Pour les fans de: Shakespeare – jamais entendu parler de lui?

Spécial Minuit

Maintenant en streaming sur Hulu

Date de sortie: 2016

Genre: Science-fiction

Réalisateur: Jeff Nichols

Jeter: Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst, Adam Driver, Jaeden Martell, Sam Shepard

Jeff Nichols«Criminellement sous-estimé Spécial Minuit est comme un mélange de John Carpenter Homme d’étoiles et Steven Spielberg Rencontres du troisième type. C’est aussi une histoire poignante d’un père qui essaie de faire ce qui est le mieux pour son fils. Michael Shannon est ce père et son fils, Jaeden Martell, a des capacités spéciales d’un autre monde qui font de lui une cible pour le gouvernement et d’autres. Père et fils ont pris la route, avec un danger à chaque coin de rue. Qui fait Spécial Minuit cela ressemble à une image d’action en mouvement constant, mais c’est en fait calme et réservé, et tout à fait touchant.

Pour les fans de: Homme d’étoiles, Rencontres rapprochées, Michael Shannon joue un gars sympa pour une fois.

Mélancolie

Maintenant en streaming sur Hulu

Date de sortie: 2011

Genre: Drame

Réalisateur: Lars von Trier



Jeter: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Alexander Skarsgård, Brady Corbet, Cameron Spurr, Charlotte Rampling, Jesper Christensen, John Hurt, Stellan Skarsgård, Udo Kier

Je ne sais pas si cette liste est un appel à l’aide ou quoi, mais je jure que je n’avais pas l’intention de remplir la colonne de cette semaine avec autant de films sombres. C’est arrivé en quelque sorte! Et quoi de plus sombre qu’un film sur l’apocalypse imminente? Lars von Trier«S Mélancolie présente la découverte d’une nouvelle planète – une planète qui se dirige lentement vers nous. L’histoire de Justine est enveloppée dans cette histoire (Kirsten Dunst), qui souffre d’une dépression invalidante, et semble parfaitement bien avec la destruction imminente de la planète et de toute la vie sur elle. Mélancolie est l’un des rares films qui authentiquement obtient dépression clinique, ce qui la rend unique. C’est aussi d’une beauté envoûtante et Dunst fait un travail remarquable en dehors de sa zone de confort. C’est aussi un film qui résume parfaitement comment les personnes souffrant de dépression gèrent les situations extrêmes différemment des personnes qui ne le font pas. Lorsque vous vous attendez déjà à ce que le pire se produise, vous n’êtes pas surpris par grand-chose.

Pour les fans de: Antéchrist, Nymphomane, ne souriant plus jamais.

Salut, César!

Maintenant en streaming sur Netflix

Date de sortie: 2016

Genre: Comédie

Réalisateur: Les frères Coen

Jeter: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton, Channing Tatum

Les frères Coen mettre en place un casting de crackerjack pour une histoire sur le vieux Hollywood, et le système de studio qui s’est donné beaucoup de mal pour protéger ses stars. Salut, César! est un peu dispersé – c’est plus une série de vignettes qu’une histoire principale – mais c’est aussi décalé et hilarant. Pré-Solo Alden Ehrenreich est une huée absolue en tant que star de cinéma de cow-boy forcé de jouer un rôle qui ne lui convient pas. Plus: Channing Tatum danses. De quoi d’autre avez-vous besoin?

Pour les fans de: Ô frère, où es-tu?, Barton Fink, deux Tilda Swinton pour le prix d’un.

Absentia

Maintenant en streaming sur Shudder

Date de sortie: 2011

Genre: Horreur

Réalisateur: Mike Flanagan



Jeter: Katie Parker, Courtney Bell, Dave Levine, Justin Gordon, Morgan Peter Brown, James Flanagan, Scott Graham, Doug Jones

Mike FlanaganLe premier long métrage a été financé via Kickstarter et tourné presque entièrement dans la maison du cinéaste. Cela ressemble à un film bon marché, n’est-ce pas? C’est. Et pourtant, Absentia est efficace dans ses peurs, prouvant que vous pouvez faire beaucoup avec si peu – à condition que vous soyez aussi talentueux que Flanagan. Tricia (Courtney Bell) décide de déclarer finalement son mari mort après que l’homme a disparu sans laisser de trace pendant sept ans. Mais au moment où elle décide de signer les papiers, elle commence à vivre des visions troublantes. Sa soeur (Katie Parker) est en visite, et elle aussi commence à avoir des rencontres inexplicables. Et puis, sans avertissement, le mari disparu revient – sans apparemment aucun souvenir de l’endroit où il était pendant tout ce temps. C’est de l’horreur à petit budget à son meilleur – en utilisant de grandes idées et une atmosphère encore meilleure pour faire la plupart des travaux lourds. En regardant cela, il est facile de comprendre pourquoi la carrière de Flanagan est devenue plus impressionnante avec chaque film qu’il réalise.

Pour les fans de: La hantise de Hill House, Oculus, Les camées de Doug Jones.

Le démolisseur

Maintenant en streaming sur Hulu

Date de sortie: 1993

Genre: Action de science-fiction

Réalisateur: Marco Brambilla

Jeter: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock

Un film tellement stupide qu’il mérite une sorte de récompense, Homme de démolotion a Sylvester Stallone et Wesley Snipes comme deux mecs violents qui se figent, pour se réveiller dans un avenir qui est devenu doux. Il n’y a plus de crime, plus de violence et les gens essuient apparemment leurs culs avec trois coquillages. Mais tout change quand Stallone et Snipes commencent à se battre, transformant cet avenir autrefois paisible en zone de guerre. C’est ridicule. C’est merveilleux.

Pour les fans de: Fantaisie Taco Bell.

