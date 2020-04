«Le phare» est le récit de mise en garde claustrophobe parfait pour notre époque – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Le phare

Où vous pouvez le diffuser: Amazon Prime

Le Pitch: Robert Pattinson et Willem Dafoe jouent deux gardiens de phare qui sont bloqués sur l’île isolée pendant une tempête, les amenant à plonger dans une frénésie imbibée d’alcool de frustration sexuelle et de folie induite par l’isolement. Semble familier?

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Peut-être que le film d’horreur claustrophobe de Robert Eggers sur les colocataires de l’enfer frappe un peu trop près de chez lui, mais Le phare est le genre parfait de récit édifiant pour notre époque. Dafoe se transforme en une masterclass musclée et saumâtre d’une performance en tant que gardien de phare de longue date du film qui salue le nouveau venu de Pattinson, un jeune homme secret qui devient rapidement irrité par les pets de fusil de chasse de son partenaire et les superstitions hokey. Ces irritations remontent rapidement à la surface lorsque la paire est prise au piège par une tempête qui fait rage, ce qui fait ressortir toute la colère et la luxure réprimées que les deux nourrissaient. Et étrangement, en le regardant, cela donne un peu de légèreté aux quarantaines actuelles dans lesquelles nous sommes tous coincés. Après tout, cela pourrait être bien pire.

Il n’y a pas de film auquel j’ai fait référence ou auquel j’ai pensé plus pendant cette quarantaine que Le phare. Le thriller gothique tordu de Robert Eggers qui aborde le sentiment le plus sombre de Jean-Paul Sartre – l’enfer c’est les autres – semblait une représentation beaucoup trop précise de nos propres situations. Nous sommes pris au piège dans nos maisons, incroyablement excités et beaucoup trop sensibles à nos colocataires / familles / conjoints « à chaque toux, à mâcher bouche bée, à chaque pet.

J’étais inquiet quand j’ai sauté Le phare un mois dans ma propre quarantaine pour regarder avec mon colocataire (que j’aime beaucoup!), que le film serait rendu trop difficile à apprécier dans les circonstances actuelles. Mais en quelque sorte, Le phare dans son jeu de couleurs noir et blanc étouffant et son horreur lyrique, était une explosion absolue à regarder.

Je dois le donner aux pets de Dafoe. Aussi sauvage que la fixation lubrique de Pattinson sur la statuette de sirène – et ses hallucinations éventuelles d’une vraie sirène souriante – ce sont les pets en plein essor de Dafoe qui traversent la masse délirante de l’horreur cosmique qui est Le phare et dans mon âme. Cela m’a fait réaliser que cette histoire exacerbée qui déchaîne l’identité refoulée de deux hommes solitaires et en colère, dépasserait de loin toutes les frustrations que j’avais coincées à l’intérieur de mon minuscule appartement à New York. Peut-être étais-je pris dans le délire du film, mais je me suis retrouvé à apprécier Le phare plus que jamais. C’est juste le genre d’évasion effroyable qui patine juste assez près de la réalité pour vous permettre de vous relier, avant de vous laisser emporter par les fantasmes des mouettes maudites et des lumières cachées. Et vous ne vous plaindrez plus jamais de manger du homard.

