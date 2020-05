Le phare de la BMW Série 8 arrive enfin en Inde

BMW a lancé la Série 8 Gran Coupé et M8 en Inde à partir de la gamme 8 Series et son prix commence à partir de Rs 1,3 crore et monte à Rs 2,15 crore pour la M8 (tous les prix hors showroom).

BMW a lancé sa gamme phare de la série 8 en Inde. Il s’agit du deuxième lancement de premier plan dans le pays après le lifting de la Jaguar F-Type 2020 au milieu du verrouillage. BMW proposera la série phare 8 en deux variantes en Inde – la Série 8 Gran Coupé (4 portes) et la M8 (2 portes). Le prix de la BMW Série 8 en Inde commence à partir de Rs 1,30 crores (ex-showroom) et les voitures arriveront au pays comme des unités entièrement construites. Voici une liste de prix détaillée de toute la gamme BMW Série 8 en Inde.

Variantes BMW Série 8 Prix ​​(ex-showroom) 840i Gran Coupe Rs 1,30 crore 840i Gran Coupe M Sport Edition Rs 1,55 crore M8 Rs 2.15 crore

BMW a lancé le phare de la Série 8 Gran Coupé en Inde pour un prix de départ de Rs 1,30 crore.

La BMW Série 8 Gran Coupé et la M8 sont propulsées par deux moteurs différents. Le premier obtient un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres sous le capot qui produit 340 ch de puissance et 500 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, la puissance étant uniquement envoyée aux roues arrière. BMW affirme que le sprint de 0-100 km / h arrive en seulement 5,2 secondes. La BMW M8 est cependant la vraie affaire. Le M8 est propulsé par un puissant moteur V8 de 4,4 litres qui produit 600 ch et 750 Nm de couple maximal. Ce moteur est également associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, mais la puissance est envoyée aux quatre roues dans le cas de la M8. Le M8 fait le sprint de 0 à 100 km / h en seulement 3,3 secondes.

Pendant ce temps, la BMW M8 a été au prix de Rs 2,15 crore.

La gamme de voitures de la série 8 de BMW est incroyablement belle. Le long capot avec des lignes et des plis fluides et la silhouette à la mâchoire donnent beaucoup de sex-appeal à la voiture. L’extrémité avant des deux voitures est assez similaire, mais chaque voiture a ses propres pare-chocs individuels. Mais les deux voitures ont l’air agressives avec des phares à LED arrière, des grilles de rein noircies et de grands barrages d’air sur les pare-chocs. Leur différence est plus notable dans leur profil latéral où le Gran Coupé est un 4 portes tandis que le M8 est un coupé sport à 2 portes. À l’arrière, la ligne de toit inclinée avec des feux arrière à LED balayés et des pare-chocs agressifs complètent le look. Le M8 ajoute en outre des jantes en alliage de marque M, des étriers de frein et des badges M sur les ailes avant.

À l’intérieur, les deux voitures ont une disposition de tableau de bord identique. Le design du tableau de bord est le dernier thème de design d’intérieur de BMW et son différent de la série 7 que nous voyons en Inde. La qualité perçue des intérieurs est également beaucoup plus opulente et premium que les autres modèles BMW. La console centrale est livrée avec le système d’infodivertissement iDrive, toujours connu, qui peut être actionné par la roue pivotante. Les autres points forts incluent un volant volumineux et un affichage numérique haut de gamme pour le conducteur. BMW offrira également la Série 8 avec une gamme d’options de personnalisation intérieure et extérieure pour la personnaliser selon vos besoins.

Il s’agit d’un BMW Gran Tourer et d’un coupé sport phare et, naturellement, il est absolument chargé de fonctionnalités. Pour en mentionner quelques-uns, les voitures bénéficient de l’Apple CarPlay sans fil, d’un système audio haut de gamme, d’un éclairage ambiant, d’un toit ouvrant, d’un régulateur de vitesse, de phares adaptatifs à LED, de sièges avant électriques, de modes de conduite ainsi que d’une suspension adaptative. Les dispositifs de sécurité comprennent huit airbags, ABS avec EBD, capteurs de stationnement avant et arrière, contrôle électronique de la stabilité et frein de stationnement électrique. En Inde, la BMW Série 8 Gran Coupé s’oppose à la Mercedes Benz CLS tandis que la M8 rivalise avec la Mercedes-AMG S63 Coupé.