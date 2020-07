Le petit village du Dorset de 550 habitants a les émissions de NO2 les plus élevées du Royaume-Uni

Un village rural du West Dorset, avec une population de seulement 550 habitants, avait les émissions de dioxyde d’azote (NO2) les plus élevées de tout le Royaume-Uni en 2018, a révélé l’analyse des données des Amis de la Terre. les émissions étaient à Londres, la pire zone d’émissions était Chideock Hill, une zone de beauté naturelle exceptionnelle dans le West Dorset. La présence de la rue principale A35 a conduit Chideock Hill à enregistrer un chiffre de 97,7 ug / m3, soit plus du double de la limite de 40ug / m3 fixée par l’objectif de qualité de l’air.Le conseil de la paroisse de Shideock a précédemment publié une déclaration indiquant que les propositions visant à traiter le question ont rencontré «l’opposition des différentes autorités responsables, soit en raison d’un manque de financement, soit parce que la fluidité de la circulation sur une autoroute stratégique était considérée comme plus importante que la vie des personnes qui vivent sur l’itinéraire.» le bruit « Là où les gouvernements nationaux se sont concentrés sur la pollution de l’air dans les villes et les villages, la réalité est que les villages qui se trouvent dans des points chauds de pollution sont ignorés », a ajouté le conseil. « La pire pollution de l’air » du Royaume-Uni. Les rapports de situation (ASR) soumis par les autorités locales révèlent que 1360 sites à travers l’Angleterre ont dépassé les limites annuelles fixées pour les niveaux de NO2 en 2018. a ou des symptômes tels que toux et difficulté à respirer. La principale cause de pollution au NO2 est les émissions de la circulation routière, le verrouillage entraînant une baisse spectaculaire de la pollution de l’air, les gens restant à l’intérieur et évitant de faire des trajets en voiture inutiles.Une interdiction de vendre de nouvelles voitures à essence, diesel ou hybrides au Royaume-Uni a été avancée. de 2040 à 2035 en février (Photo: Scott Barbour / Getty) Simon Bowens, militant de l’air pur chez Friends of the Earth, a déclaré: «Ne pas réparer la pollution de l’air coûte des vies. Cela montre également un échec à faire face à la crise climatique car les sources et les solutions sont intrinsèquement liées. Si les ministres veulent éviter un retour aux niveaux de pollution atmosphérique nocifs pour la santé et illégaux que nous avions avant le verrouillage, leur enthousiasme pour les « voyages actifs » doit être un interrupteur permanent et pas seulement un briseur d’écart à court terme. et le ministère des Transports a publié un plan national pour «lutter contre les concentrations de dioxyde d’azote en bordure de route» qui déclarait que «le Royaume-Uni était le premier pays au monde à annoncer notre intention de mettre fin aux ventes de voitures et de camionnettes conventionnelles d’ici 2040» et plus tôt cette année, le Le gouvernement a reporté la date de l’interdiction à 2035. À couper le souffle – Top 10 des zones les plus nocives Emplacements en Angleterre avec les niveaux moyens les plus élevés de dioxyde d’azote (en ug / m3) en 2018. L’objectif annuel de qualité de l’air est fixé à 40ug / m3. 1 – Chideock Hill, West Dorset 97,7 2 – Station Taxi Rank, Sheffield 91,7 3 – North Street Clock Tower, Brighton 90,8 = 4 – Neville Street Tunnel, Leeds 88 = 4 – Strand, City of Westminster 88 6 – Walbrook Wharf, City of Londres 87 7 – Hickleton opp Fir Tree Close, Doncaster 86 8 – Marylebone Road, City of Westminster 85 9 – Euston Road, London Borough of Camden 82,3 10 – Hickleton, John O’Gaunts, Doncaster 82 Source: Amis de la Terre

