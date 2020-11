Le personnel du NHS se prépare pour un «  hiver long et difficile  » alors que le deuxième verrouillage commence en Angleterre

Un médecin principal en soins intensifs du Grand Manchester dit que le personnel du NHS craint le long hiver à venir alors que Boris Johnson a exhorté les gens à «rester à la maison et sauver des vies» le premier jour du deuxième verrouillage national du Covid-19 en Angleterre. Le Dr Indy Kapila, président du comité des consultants du Nord-Ouest de la British Medical Association, a déclaré que les médecins hospitaliers étaient préoccupés par l’impact que l’augmentation des cas de Covid pourrait avoir sur les chirurgies planifiées et les soins contre le cancer. Mais il a déclaré que le personnel continuerait de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver la vie des patients atteints de coronavirus et pour maintenir la chirurgie planifiée, les hôpitaux de la région exploitant désormais un «programme d’entraide» pour traiter les patients Covid afin de garantir que les services ne soient pas débordés. Le leader du conseil municipal de Manchester, Sir Richard Leese, a averti plus tôt cette semaine d’un «hiver long et dur» à venir, les patients de Covid-19 occupant désormais plus de la moitié des lits de soins intensifs dans les hôpitaux du Grand Manchester. Le service d’ambulance du Nord-Ouest a déclaré avoir reçu 2266 appels d’urgence entre midi et 20 heures lundi, soit une augmentation de 36% par rapport au même jour la semaine dernière (Photo: Oli Scarff / AFP / Getty) Le Dr Kapila m’a dit: «Il ne fait aucun doute que nous voulons pour continuer à faire le meilleur pour nos patients. Les expériences personnelles que les gens ont vécues – le personnel médical, le personnel infirmier et les autres membres du personnel pendant la première vague – sont telles qu’il y a sans aucun doute une certaine appréhension quant à ce qui pourrait nous attendre pendant les mois d’hiver jusqu’au printemps. «Nous nous attendons à ce que ce soit une période d’incertitude plus soutenue avec l’infection à Covid ainsi que tous les autres problèmes de santé que l’hiver apporte, de sorte que l’incertitude suscite beaucoup d’appréhension et d’inquiétude. «Mais le personnel du NHS relève le défi et nous devons continuer à faire de notre mieux. «Il ne fait aucun doute que nous avons perdu du personnel du NHS à cause des infections à Covid. De nombreux membres du personnel ont été personnellement touchés. Nous avons perdu des gens à Covid. Le personnel en est également très conscient. » Lire la suite Sir Simon Stevens: Le patron du NHS England demande au public de « nous aider à vous aider » dans les hôpitaux en observant le verrouillage Soins intensifsSir Richard a déclaré lors du briefing hebdomadaire de Covid-19 de la région mercredi qu’il y avait 126 patients atteints de Covid-19 qui occupaient actuellement une forte dépendance lits de soins intensifs dans la région et 1 049 patients Covid supplémentaires dans des lits d’hôpitaux sans dépendance élevée. Lundi soir, le service d’ambulance du Nord-Ouest a déclaré un incident majeur en raison d’une forte demande, exacerbée par des problèmes de capacité au sein du système hospitalier. Le Dr Kapila a déclaré: «Nous sommes très conscients du fait qu’au cours de la première vague, l’activité élective et les soins urgents contre le cancer ont été interrompus, le personnel du NHS en général est donc conscient qu’il aimerait vraiment continuer à fournir des soins aux non -Fournir autant que possible les patients. «Si nous recevons de nombreux patients Covid dans les hôpitaux, nous pouvons repousser les limites des soins intensifs. Cela signifie faire appel à davantage de personnel infirmier et médical d’autres départements, ce qui signifie un impact sur l’activité élective, qui est souvent la première à être compromise. «Nous espérons que cela n’arrivera pas, mais d’autres hôpitaux du pays se préparent à cela. Des plans d’urgence sont en place. «Le personnel du NHS est très résilient. Je crois que nous allons faire face. Ce que nous ne voulons pas, c’est que les soins aux patients atteints de Covid-19 se fassent au détriment d’autres types de traitement et d’opérations. «Mais il y a potentiellement un coût à cela et nous ne voulons pas que cela se produise, mais cela pourrait arriver.»

