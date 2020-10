Le personnel des supermarchés présente un risque beaucoup plus élevé d’infection à coronavirus, selon une étude

Le personnel des supermarchés est probablement exposé à un risque accru d’infection par Covid-19, les personnes occupant des postes en relation avec le client étant cinq fois plus susceptibles d’être testées positives que leurs collègues occupant d’autres postes, suggère la première étude du genre. quatre n’avaient aucun symptôme, ce qui suggère que ces travailleurs clés pourraient être un important «réservoir d’infection», disent les chercheurs de l’Université de Harvard. Ils ont étudié 104 employés d’une épicerie à Boston, Massachusetts, et chaque employé a été testé pour le SRAS-CoV-2, le virus responsable de l’infection Covid-19, en mai dans le cadre d’une politique de dépistage obligatoire dans toute la ville. (21 travailleurs sur 104) ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2, ce qui indique une prévalence de 20 pour cent à ce moment-là – nettement plus élevée que la prévalence de l’infection dans la communauté locale au moment de 0,9-1,3 pour cent . Trois personnes sur quatre testées positives (76%) ne présentaient aucun symptôme. Et parmi ceux qui ont été testés positifs, la plupart (91%) avaient un rôle face au client, contre 59% de ceux dont le test était négatif. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i. , et la détresse psychologique associée des travailleurs essentiels de l’épicerie pendant la pandémie », ont déclaré les chercheurs. «Une fois que les travailleurs essentiels sont infectés par le SRAS-CoV-2, ils peuvent devenir une source de transmission importante pour la communauté qu’ils servent.» Ils ont reconnu que leur recherche, publiée dans la revue Occupational & Environmental Medicine, est une petite étude d’observation des travailleurs en un magasin dans une ville à un moment donné, qui reposait sur des rapports subjectifs, et ne peut donc pas en établir la cause. détaillants essentiels pendant la pandémie. »Et ils soulignent:« Une fois que les travailleurs essentiels sont infectés par le SRAS-CoV-2, ils peuvent devenir une source de transmission importante pour la communauté qu’ils servent. »Ils pensent que leurs conclusions appuient:« les recommandations politiques que les employeurs et les fonctionnaires devraient prendre des mesures pour mettre en œuvre des stratégies préventives et des dispositions administratives, telles que des méthodes pour réduire les contacts interpersonnels, les tests répétés et réguliers des employés du SRAS-CoV-2, pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs essentiels. faire face à la détresse psychologique pendant la pandémie de Covid-19. »

