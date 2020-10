Le personnel des nouvelles de la BBC a déclaré qu’il pouvait assister à Pride

Le nouveau directeur général de la BBC a déclaré aux rédacteurs qu’ils pouvaient assister à des événements «manifestement festifs ou commémoratifs» après qu’un rapport d’i a révélé que certains journalistes pourraient être suspendus pour avoir assisté à des événements LGBT Pride en vertu de nouvelles règles. Tim Davie a envoyé une lettre au personnel de la BBC clarifier la position de la société sur la fierté en particulier, en disant au personnel en dehors des informations et des affaires courantes qu’ils peuvent assister aux manifestations en tant que particuliers.Les dirigeants supérieurs et ceux qui travaillent dans les nouvelles ont cependant été avertis qu’ils doivent faire attention à ne pas être perçus comme partial sur les questions sensibles – laissant ouverte la possibilité de censure pour soutenir des causes telles que les droits trans dans le contexte d’un événement Pride.La newsletter i dernières nouvelles et analyses «Si le personnel des actualités et des affaires courantes participe à de tels événements, il doit être conscient s’assurer qu’ils ne s’impliquent pas dans des questions qui pourraient être considérées comme politiques ou controversées », lit-on dans la lettre.« Il n’y a pas d’interdiction pour le personnel d’assister aux événements de la fierté. Il est possible d’assister aux défilés de la fierté dans le cadre des directives, mais il faut faire preuve de prudence et le personnel doit veiller à ce qu’il ne soit pas perçu comme prenant position sur des questions politisées ou litigieuses. »Les règles d’impartialité ont rapporté jeudi soir que les nouvelles et Le personnel des affaires courantes a été informé par le haut responsable des normes de la BBC qu’assister à des événements Pride ou Black Lives Matter pouvait conduire à la censure.La BBC n’a pas contredit l’affirmation de plusieurs initiés de la BBC, lorsqu’elle a été approchée pour commenter, affirmant plutôt que la société ne pouvait pas Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a écrit au personnel pour clarifier les nouvelles orientations (Photo: PA) Bien que les événements de la fierté dans leur ensemble ne soient pas litigieux, ces célébrations présentent souvent des manifestations de solidarité avec des causes qui pourraient être considérées comme politisées par Les événements de la BBC.British Pride expriment généralement leur soutien aux droits des trans, tandis qu’en Irlande du Nord, des questions telles que le mariage gay restent politiquement contestées, avec t Le DUP a utilisé un veto pour bloquer son adoption dans la loi jusqu’au début de cette année. Lors d’un appel interne hier, il a été précisé que «la question trans» comptait parmi les règles d’impartialité applicables. Un membre du personnel non binaire s’est demandé ce que cela signifiait «La question trans», ce qui a conduit la direction à s’excuser pour la formulation. Lire la suite Le personnel de la BBC a déclaré qu’il pourrait être suspendu s’il assistait à des événements de fierté LGBT en vertu de nouvelles règles « Signalisation de la vertu » Les manifestations de Black Lives Matter comportent souvent des signes ou des chants appelant à des actions qui peuvent être considérées comme litigieuses dans un contexte d’impartialité de la BBC, comme la réforme de la police ou la suppression de certains monuments commémoratifs à des marchands d’esclaves et racistes historiques. Des sources de la BBC se sont déclarées préoccupées par les implications plus larges des directives récemment publiées qui interdisent, entre autres, la «signalisation de la vertu» sur les réseaux sociaux. Peu de temps après la publication des règles, Fran Unsworth, directeur des nouvelles de la BBC, s’est avéré avoir a aimé un tweet d’un activiste libéral-démocrate critiquant le Premier ministre en 2019. Ce qui a été rapidement supprimé.

Purline Rafraîchisseur d'air personnel compact de bureau, Rafy 30, bien plus qu'un ventilateur. Purline Un rafraîchisseur d'air personnel pour bureau ou petites pièces. Modèle : Rafy 30 Le Rafy 30 est une très bonne alternative à nos climatiseurs. En effet les climatiseurs d'air sèche l'air ce qui rend nos sommeils quasi impossible. Avec le rafy 30, vous allez pouvoir rafraîchir votre bureaux, tout en

T-LeClerc Rouge à Lèvres Satiné 44 Personnel Le Rouge à Lèvres Satiné de T-LeClerc à une texture onctueuse et garantit une hydratation intense grâce à sa formule enrichie en huile de riz à l'action anti-desséchante et protectrice. Facile à porter, il a un effet satiné sur les lèvres pour une bouche sensuellement colorée. Teinte : 44 Personnel

Bougie Parfumée Senteur Linge Frais Quand il Pleut Orange 90g Bougie Parfumée Senteur Linge Frais Quand il Pleut Orange 90g est le cadeau idéal ! Originale, esthétique et personnalisée, son petit message 'C'est quand il pleut qu'il faut penser à l'arc-en-ciel' réjouira vos proches et son doux parfum les enveloppera de bien-être !

Distribain Robinet mélangeur SDA02-12 orientable nouvelle tendance Robinet mélangeur en laiton massif chroméEquipé de commandes d'eau chaude et d'eau froide à bascules, ce robinet mélangeur au coloris blanc possède un bec qui s'élève afin de rendre à son design haut de gamme une touche de confort. Harmonieux, il s'adapte à tout type de salle de bain.* CARACTERISTIQUES

Distribain Robinet mitigeur SDS214C nouvelle tendance Robinet Mitigeur mural en laiton massif chromé SDS214CAvec son look épuré, ce mitigeur mural pour baignoire est efficace et moderne pour s'adapter à toutes les salles de bain. Pratique et économique, il offre un vrai confort d'utilisation grâce à la stabilité de la température, son dosage précis du débit,et

Distribain Robinet mitigeur SDB011-7 nouvelle tendance Robinet mitigeur en laiton massif chroméDoté d'un bec fin élevé, ce qui permet un meilleur contrôle du débit d'eau, ce mitigeur d'apparence assez simple s'intègrera parfaitement à votre salle de bain ainsi qu'à votre cuisine.* CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Mitigeur avec corps en laiton massif chromé.