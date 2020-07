Le personnage Black Adam de Noah Centineo: tout ce que vous devez savoir sur Atom Smasher

Atom Smasher est l’un des rares personnages juifs connus de DC

Une autre chose qui a mis Atom Smasher en désaccord avec ses collègues est ses croyances religieuses et, en fait, il est en fait l’un des rares personnages de DC à être ouvertement juif. Les pratiques pieuses d’Albert Rothstein ont en fait informé sa décision de refuser une relation amoureuse avec un autre combattant du crime de DC, Fire et lui ont presque coûté son amitié avec le super-héros ouvertement gay Obsidian, jusqu’à ce qu’il découvre que son béguin à l’époque était une femme bisexuelle, lui permettant d’accepter son ami comme il est. Par coïncidence, Noah Centineo n’est pas juif dans la vraie vie, mais a en fait un petit nombre unique de disciples dans la communauté, en particulier pour son rôle dans l’original de Netflix. À tous les garçons que j’ai aimés avant et sa suite 2020, même si son personnage, Peter Kavinksy, n’est pas non plus juif.