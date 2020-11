Le pendule est-il allé trop loin dans le cas du marketing basé sur les données?

Hélène Souness, RMLe PDG d’IT Online examine si le pendule a trop balancé dans le cas du marketing basé sur les données.

Il va sans dire que la technologie a fait exploser des innovations et des gains d’efficacité incroyables dans le domaine du marketing. Un ciblage accru a permis aux entreprises de se connecter avec le bon public, au bon endroit, avec le bon message. Les développements de l’IA ont permis d’améliorer le service client grâce aux chatbots et à la personnalisation sur site. L’automatisation avancée des e-mails via des plates-formes telles que Marketing Cloud nous permet de voir combien d’e-mails une personne peut consulter avant de ressentir de la fatigue pour les messages, de quel appareil ils les visualisent, programmés pour être livrés à l’heure optimale pour les taux d’ouverture.

Cependant, les données consommateurs devenant de plus en plus disponibles et banalisées, y a-t-il un risque que les marques régressent vers une personnalisation déshumanisée? Pourraient-ils commencer à ressembler, à sonner et à ressentir la même chose et verrons-nous de plus en plus d’entreprises sacrifier la créativité, l’expérience et la loyauté sur l’autel à court terme de la conversion?

Pourquoi est-ce important pour le consommateur?

Pour les consommateurs, le marketing à la performance axé sur les données a conduit à une offre excédentaire de publicité de marque homogène. Les marques diffusent rarement des messages uniques, créatifs ou significatifs qui inspirent la fidélité ou la conversation.

La personnalisation a commencé comme un outil largement disponible pour les grandes marques aux budgets marketing infinis. Aujourd’hui, elle s’est glissée dans tous les coins du monde des affaires et, bien qu’elle ait abouti à des expériences hyper-personnalisées et axées sur le consommateur, elle s’est – pour certains – au prix de la création d’une promesse de marque et d’une vision stratégique différenciées.

Nous nous sommes concentrés sur le rationnel et moins préoccupés par l’émotif. Nos efforts de marketing ont tendance à se concentrer sur les micro-engagements avec les clients – en facilitant le processus d’achat, en augmentant les pipelines de vente à court terme et en offrant un aperçu des micro-engagements avec les clients. Ce que nous devons recommencer à nous poser, ce sont les questions plus existentielles, telles que «Pourquoi les gens aiment-ils notre marque?», «Qu’est-ce qui fidélise la clientèle?» Et «Qu’est-ce qu’une marque, vraiment?

Renouveau d’une image de marque significative

L’image de marque en tant que concept est si souvent reléguée dans le monde du design et des communications, alors qu’en réalité, elle devrait être le moteur même de l’entreprise. C’est pourquoi RMIT Online a lancé un cours dédié à l’expérience de marque pour lancer une nouvelle vague de réflexion chez les chefs d’entreprise, en les aidant à comprendre l’impact de la marque dans toutes les parties de leur organisation. Toute la technologie du monde ne vous aidera pas vraiment à atteindre les consommateurs et à surmonter les obstacles commerciaux si la stratégie de marque principale n’est pas la bonne.

Alors que les expériences personnalisées sont un élément essentiel des expériences client, la personnalisation telle que les spécialistes du marketing l’ont pratiquée, ne signifie pas nécessairement significative, humaine ou même amicale. Ce type de surveillance robotique a conduit à des statistiques moins favorables. Une étude de Gartner a révélé qu’une majorité de consommateurs manquent de confiance dans la publicité numérique et un autre a prédit que huit spécialistes du marketing sur dix abandonneraient complètement le marketing personnalisé d’ici 2025. Est-il en passe de devenir juste un autre jouet brillant qui nous distrait des problèmes plus importants?

Bien sûr, tout le monde ne pense pas que la personnalisation est nécessairement la mort du marketing créatif. De nombreux experts ont souligné que les marques, en particulier les marques mondiales, sont désormais confrontées à des problèmes de mise à l’échelle sans précédent: devoir diffuser des centaines de campagnes dans différentes régions, canaux médiatiques et données démographiques simultanément. Le marketing axé sur les données est la solution évidente (et évolutive).

Ensuite, il y a la question de la créativité elle-même. La créativité découle de perspicacité. Donc, en théorie, plus vous avez d’informations, plus vous en savez sur votre consommateur, plus il y a d’opportunités d’être créatif. En fin de compte, cela revient à l’empathie: prendre des données froides et difficiles et les transformer en quelque chose de nouveau qui peut vraiment se connecter avec vos clients de manière significative. Notre quête de personnalisation à grande échelle a conduit à une réflexion sur le tapis roulant, sans fournir un véritable motif derrière la perspicacité que nous utilisons.

Il n’est pas nécessaire de chercher trop loin pour trouver des exemples de marketing personnalisé qui ont l’effet inverse. Prenons, par exemple, le géant de l’assurance Aviva, qui a accidentellement adressé la totalité de sa base de données de courrier électronique à Michael plus tôt cette année.

Un hoquet comme celui-ci est peut-être drôle, mais ce n’est pas le vrai problème. Le marketing axé sur les données et la mesure métrique obsessionnelle peuvent donner aux consommateurs ce qu’ils vouloir (transactions sans friction et suggestions de produits astucieux) mais pas ce qu’ils avoir besoin (connexion, compréhension, surprise et émerveillement). Quelle est la dernière campagne de marketing numérique personnalisée qui vous a touché émotionnellement? Et quel est le dernier que vous pouvez réellement rappelles toi?