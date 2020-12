Le PDG de Zappos a été enfermé dans un sous-sol

La mort de l’ancien PDG de Zappos, Tony Hsieh, décédé la semaine dernière dans un incendie dans une maison du Connecticut, continue de soulever des questions mardi.

Voici ce que nous savons: Tôt le matin du 18 novembre, les pompiers ont été appelés dans une maison à New London, dans le Connecticut, et ont dit à Hsieh était piégé à l’intérieur, selon le Hartford Courant. Hsieh a été retiré de la maison et une réanimation cardio-respiratoire a été administrée avant d’être ensuite emmenée dans un hôpital local. Il est décédé vendredi dernier, neuf jours après l’incendie. Les médecins légistes ont déclaré lundi qu’il s’agissait d’un accident et ont déclaré que sa mort était due à des blessures causées par l’inhalation de fumée.

Pourtant, les circonstances entourant la mort de Hsieh restent floues. Un répartiteur d’urgence, dans l’audio obtenu par le Daily Mail, a déclaré que l’incendie se trouvait dans un «hangar qui est attaché à l’extérieur de la maison» et qu’un «homme est barricadé à l’intérieur» et ne répond pas. «Tout le monde est à l’extérieur de la maison», a déclaré le répartiteur. «Ils essaient de le faire s’ouvrir.»

Plus tard, le capitaine des pompiers de New London, Brian Wright, dans une déclaration au Daily Mail, a déclaré que des personnes à la maison avaient déclaré aux pompiers que Hsieh était «enfermé à l’intérieur» d’une zone de stockage et que les premiers intervenants devaient enfoncer la porte pour le rejoindre.

Il y a plusieurs questions qui persistent, notamment: Hsieh était-il «barricadé» ou «enfermé» à l’intérieur? Quel était son lien avec cette maison? Et pourquoi le feu était-il apparemment contenu là où Hsieh a été trouvé? (Un homme qui a ensuite ouvert la porte de la maison a déclaré au Daily Mail qu’il y avait «très peu de dégâts» dans le reste de la maison.)

Pour compliquer encore plus les choses, les dossiers obtenus par le Hartford Courant montrent que la maison a été achetée récemment par Rachael Brown – et une femme du même nom s’est avérée être une employée de longue date de Zappos qui a commencé dans l’entreprise en 2004. Une femme nommée Rachael Brown a parmi les «plus proches confidents» de Hsieh, selon le Las Vegas Review-Journal. Mardi, la Fox 61 du Connecticut, citant des sources anonymes, a déclaré que Hsieh avait acheté la maison pour Brown en août. Hsieh et l’un de ses frères séjournaient dans la maison de 1,3 million de dollars avant l’incendie, selon plusieurs rapports.

Fils d’immigrants taïwanais, Hsieh est diplômé de l’Université de Harvard avant de se lancer dans une carrière réussie en tant qu’entrepreneur, capital-risqueur et leader civique.

Avant de rejoindre Zappos, Hsieh a cofondé le réseau de publicité en ligne LinkExchange, qu’il a vendu à Microsoft en 1998 pour 265 millions de dollars.

À Zappos, il est également devenu une figure de proue des efforts publics et privés pour réaménager le centre-ville de Las Vegas. En 2013, il a déménagé le siège social de Zappos dans l’ancien bâtiment de l’hôtel de ville de Las Vegas et a promis 350 millions de dollars pour d’autres efforts de revitalisation.

«Tony Hsieh a joué un rôle central en aidant à transformer le centre-ville de Las Vegas», a déclaré Steve Sisolak, gouverneur du Nevada. tweeté. «Kathy et moi adressons notre amour et nos condoléances à la famille et aux amis de Tony pendant cette période difficile.