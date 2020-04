Le PDG de Tequila Works impressionné par DualSense, y compris les fonctionnalités non révélées

Le PDG de Tequila Works, Raúl Rubio, a exprimé ses impressions concernant le matériel de nouvelle génération. Le PDG semble particulièrement ravi du contrôleur DualSense récemment dévoilé sur PlayStation 5. En ce qui concerne Rubio, des fonctionnalités telles que la rétroaction haptique et le nouveau bouton «Créer» aideront à rendre DualSense «exponentiellement meilleur». Mais une grande partie de cette interview concerne les fonctionnalités que Sony n’a pas encore confirmées, y compris le contrôleur qui lit vos données biométriques et reconnaît votre empreinte digitale.

Dans une interview avec le site espagnol Meristation, traduite par Wccftech, Rubio a expliqué comment les avancées technologiques telles que le feedback haptique garantiront que le jeu devienne une activité plus «sensorielle». Par exemple, l’ajout de données biométriques signifie que l’expérience peut s’adapter à l’état d’un joueur. De plus, de nouvelles stimulations vibratoires et la reconnaissance des empreintes digitales donneront aux joueurs la possibilité de sentir l’action se dérouler dans le jeu. Curieusement, Sony n’a pas parlé de «données biométriques» ou de «reconnaissance d’empreintes digitales» pour le contrôleur DualSense (bien que les brevets précédents l’aient laissé entendre), donc on ne sait pas s’il s’agit simplement d’une erreur de traduction ou d’une fuite de fonctionnalités encore révélées.

Le directeur de Tequila Works a également exprimé ses réflexions sur le bouton «Créer». Apparemment, il a déclaré à Meristation que la fonction mise à jour garantirait que le processus de partage serait un peu plus actif. On ne sait pas ce qu’il entendait par là, d’autant plus que Sony n’a pas encore lui-même partagé des détails concrets.

Rubio a ajouté que ces fonctionnalités devraient rendre le DualSense «exponentiellement meilleur», car le contrôleur Xbox Series X est une évolution des appareils précédents de Microsoft. En comparaison, le contrôleur PlayStation 5 devrait ressembler davantage à un changeur de jeu. En conséquence, Rubio a émis l’hypothèse que la préférence du contrôleur ne reposera plus principalement sur l’ergonomie ou le placement du stick analogique.

La PS5 et la Xbox Series X devraient être lancées à une date non précisée cette saison des fêtes. Un récent rapport suggère que Sony sortira un nombre limité de consoles au lancement. Cela serait dû à l’estimation de la société selon laquelle le prix potentiellement élevé affecterait la demande. Les analystes prédisent un prix entre 450 $ et 499 $.

[Source: Meristation via Wccftech]