Le PDG de Greggs, Roger Whiteside, déclare que les employés «  ne peuvent pas s’attendre à ce que l’entreprise paie la quarantaine  » après les vacances en Espagne

Le PDG de Greggs, Roger Whiteside, a déclaré que son entreprise ne paierait pas le personnel obligé de mettre en quarantaine après son retour d’Espagne et d’autres destinations retirées du programme de «pont aérien». Le patron de la boulangerie de rue principale a déclaré que l’entreprise avait été «très juste »Avec la façon dont il avait géré la crise de Covid-19, mais il avait été« absolument explicite »en avertissant le personnel des risques de voyager à l’étranger alors que les règles de quarantaine étaient encore fluides. Le gouvernement britannique a annoncé dimanche que les vacanciers revenant d’Espagne devraient être mis en quarantaine pendant 14 jours après une flambée de cas dans la destination de vacances populaire.Le bulletin d’information a coupé le bruit « Nous ne paierons pas pour cette quarantaine » Une femme quitte une succursale de Greggs à Leeds alors que la chaîne de boulangerie rouvre 800 magasins à travers le Royaume-Uni suite à l’assouplissement des restrictions de verrouillage des coronavirus. (Photo: Ben Birchall / PA Wire) S’adressant à BBC Radio 5 Live, M. Whiteside a déclaré: «Nous avons vraiment essayé d’être très justes sur la façon de gérer cette crise. Nous avons dépassé le taux de congé de 80% à 100% pendant la phase de verrouillage, car nous pensions que c’était la bonne chose à faire. «Et puis, lorsque la nouvelle est arrivée que les gens pouvaient commencer à penser à partir en vacances, nous avons pensé à cela. , mais nous avons clairement indiqué aux gens: «Il y a clairement un risque que la mise en quarantaine s’applique, donc si vous décidez de prendre ce risque pour vous-même.« Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l’entreprise paie pour votre quarantaine si vous ‘ J’ai choisi de prendre le risque de partir à l’étranger et de constater ensuite que vous devez ensuite vous mettre en quarantaine à votre retour. « Nous ne paierons donc pas pour cette quarantaine. » « Nous avons communiqué via notre portail à nos employés expliquer. Au fur et à mesure que les choses changent, nous continuons à mettre à jour la politique évidemment », ajoutant qu’elle était« absolument explicite ». Les passagers arrivant d’Espagne au Royaume-Uni doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours (Photo: Christopher Furlong / Getty Images) Les employeurs sont encouragés à prendre un Le ministre du gouvernement local, Simon Clarke, a déclaré que le gouvernement britannique encourage les employeurs à adopter une approche «sensée et compatissante» à l’égard du personnel qui risque de devoir s’isoler après son retour en Angleterre de l’étranger. profondément pour tous ceux qui en ont été touchés. « Nous encourageons très fortement les employeurs à adopter une approche sensée et compatissante envers les personnes qui se trouvent dans cette situation. » Si les gens sont en véritable crise, il existe bien sûr un filet de sécurité grâce au nouveau l’allocation de soutien à l’emploi ou via le crédit universel et les avances peuvent être versées très rapidement si vous en avez un besoin immédiat. «Nous espérons vraiment que les employeurs vous soutiendront et prendront des mesures raisonnables est en place pour accueillir les personnes touchées par cela. «Après tout, ce n’est pas de leur faute, donc nous espérons vraiment et nous nous attendons à ce que les employeurs soutiennent, mais il y a un soutien là-bas si les gens en ont besoin.» Rapports supplémentaires par Press Association.

