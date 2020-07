Le PDG d’Apple, Tim Cook, deviendra un agent libre à la fin de l’année prochaine

Bloomberg a récemment publié une liste des PDG les mieux payés de l’année dernière et a révélé que le PDG d’Apple, Tim Cook, avait reçu plus de 133 millions de dollars de compensation l’année dernière. Cela comprend 3 millions de dollars de salaire, un bonus de 7,7 millions de dollars, 122,2 millions de dollars en attributions d’actions et plus de 884 millions de dollars en avantages. Le total place Cook au deuxième rang de ces cadres bien payés. Elon Musk, PDG de Tesla, était en tête de liste avec une rémunération totale de 595,3 millions de dollars en 2019.

Tim Cook était le deuxième cadre le mieux payé au monde l’année dernière



Parmi les autres dirigeants guidant les entreprises impliquées dans les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes et autres, citons le PDG de Google, parent Alphabet, Sundar Pichai. Ce dernier a terminé huitième après avoir remporté 86,2 millions de dollars en 2019. Son salaire annuel de 650 000 $ a été considérablement augmenté avec 82,2 millions de dollars en actions et 3,4 millions de dollars en avantages. Nous devrons peut-être organiser une vente de pâtisseries pour le PDG de Microsoft, Satya Nadella. L’année dernière, le cadre n’a reçu que 77,3 millions de dollars de rémunération totale, ce qui a fait de lui le neuvième cadre rémunéré le plus élevé des États-Unis l’année dernière. Son salaire de 2,3 millions de dollars a été amélioré par une prime de 10,8 millions de dollars, 64 millions de dollars en actions et des avantages totalisant 111 400 dollars.

Sarah Anderson, directrice du Global Economy Project à l’Institute for Policy Studies, a déclaré: « Bien qu’une rémunération excessive puisse être la plus dangereuse dans les entreprises de Wall Street en raison du risque systémique, une rémunération exorbitante dans toute l’Amérique des entreprises encourage de nombreux types de comportement nocif pour l’environnement. Et dans de nombreux secteurs, comme la technologie, je pense qu’il a largement obtenu un laissez-passer. «

L’année dernière, d’autres dirigeants d’Apple ont remporté de gros gains: Luca Maestri, vice-président principal et directeur financier (25,2 millions de dollars, y compris l’attribution d’actions), vice-président principal, avocat-conseil et secrétaire Kate Adams (25,2 millions de dollars, y compris l’attribution d’actions), vice-président principal – Vente au détail Deirdre O’Brien (19,2 millions de dollars, y compris l’attribution d’actions), le chef de l’exploitation, Jeff Williams (25,2 millions de dollars, y compris l’attribution d’actions) et l’ancienne vice-présidente principale, vente au détail, Angela Ahrendts (22,3 millions de dollars, y compris l’attribution d’actions). Ce dernier est parti Apple plus tôt dans l’année.

L’an dernier, quatre des PDG les mieux payés étaient dans le secteur de la technologie; celui que nous n’avions pas mentionné auparavant était le PDG d’Intel, Robert Swan, dont la rémunération totale de 99 millions de dollars le plaçait au septième rang.

Les parts d’Apple ont plus que sextuplé depuis que Tim Cook a définitivement remplacé Steve Jobs en tant que PDG d’Apple

Le conseil d’administration d’Apple estime qu’il peut justifier ces énormes contrôles, car une grande partie du salaire est basée sur la performance du stock. Et avec les actions d’Apple clôturant la semaine à un niveau record, ses dirigeants sont récompensés pour avoir enrichi les investisseurs.

Le contrat de Cook avec Apple expire après 2021. En tant que PDG, Cook a supervisé les modifications apportées à l’iPhone, y compris les tailles d’écran plus grandes, l’utilisation de panneaux OLED, la refonte apportant Face ID et l’encoche à l’appareil, et plus encore. Il dirigeait également l’entreprise lorsque des produits extrêmement populaires comme l’Apple Watch et les AirPod ont été lancés. Il n’y a aucune raison de ne pas s’attendre à ce que Cook reste chez Apple pendant encore dix ans. Il dirigera le spectacle alors que la société présente son prochain gros truc, Apple Glass. Nous pourrions voir l’AR portable non emballé en 2022 ou 2023.

En temps normal, nous nous attendons à ce qu’un nouveau contrat pour Cook inclue davantage d’incitations, y compris des attributions d’actions plus importantes. Mais à cette époque où la rémunération des dirigeants est examinée plus que jamais, il sera intéressant de voir quel type d’accord Apple et son PDG acceptent.