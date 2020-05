Le PDG d’Adelaide Crows, Andrew Fagan, aborde la violation de la distanciation sociale

Le PDG d’Adelaide Crows, Andrew Fagan, a blâmé une erreur de communication pour la violation de la distanciation sociale de 16 joueurs dans la vallée de Barossa jeudi.

Les joueurs, revenus de l’autoroute avant le redémarrage de la saison, ont été placés au Novotel Barossa Valley Resort afin de terminer leur quarantaine de deux semaines.

Cependant, bien qu’il ne soit autorisé à s’entraîner par deux que par l’AFL, le groupe a été vu s’entraîner de près, l’AFL enquêtant sur le club en conséquence.

Un Fagan plein de remords a admis que les joueurs avaient enfreint les règles et a insisté pour que les Crows accueilleraient favorablement toute pénalité qui leur serait infligée par l’AFL.

Andrew Fagan a qualifié la violation par Crows des protocoles de distanciation sociale comme une «erreur honnête». (Getty)

« Nous avons fait une erreur et nous l’acceptons », a-t-il déclaré Petit-déjeuner SEN.

« Vous savez et je sais que cela a été martelé pour nous en tant qu’industrie et pour notre club et d’autres clubs au sujet de l’adhésion.

« Nous savons que c’est un problème communautaire et nous sommes tous censés jouer notre rôle pour aplanir la courbe. C’est clair et nous ne nous dérobons pas. »

« En bref, ce qui s’est passé, c’est que j’ai passé la majeure partie de la soirée d’hier à essayer de le résoudre, nous avons eu 16 joueurs de retour de l’autoroute. Nous avions l’approbation de la police de la SA pour nous entraîner dans cette installation qui est une installation de 20 acres, donc une certaine capacité pour les joueurs non seulement d’être dans leurs chambres, mais de se déplacer et de faire de la course et de l’entraînement.

L’incident de Barossa Valley est le dernier de ce qui s’est transformé en une longue lignée de mésaventures pour les corbeaux (AAP)

« L’attente qui était clairement articulée était d’être en couple et de maintenir la distance sociale. C’était leur première session là-bas et il semble que la communication sur la façon dont la première session devait être menée n’était pas aussi claire qu’elle devait être.

« Cela fait référence à la distanciation sociale, cela fait référence à la formation en binôme et ils l’ont fait pour un certain nombre d’éléments de la session, mais pour d’autres, ils se sont réunis au-delà de leur binôme et ont enfreint certaines de ces règles de distanciation sociale. »

« C’est ce qui s’est produit. C’est une erreur honnête, mais elle est grave et nous comprenons où en est l’industrie dans ces discussions et tout le monde est assez frustré. »

La brèche de distanciation sociale est la dernière d’une longue série d’incidents du club, à partir du camp d’entraînement de pré-saison à l’été 2018.

Malgré l’incident de Tyson Stengle, Fagan a rejeté les suggestions selon lesquelles le club a un problème de discipline (Getty)

Les Crows ont déjà reçu une mauvaise publicité pour la manière dont ils traitaient l’infraction de conduite avec facultés affaiblies du jeune joueur Tyson Stengle, mais Fagan a rejeté l’idée que le club avait des problèmes de discipline.

« Je ne pense pas que nous devrions joindre les deux questions », a-t-il déclaré.

« Je ne m’éloigne pas du fait que nous sommes tous des hommes adultes et je ne m’éloigne pas du fait que nous avons clairement compris ce qui s’est passé ici.

« Ce sont de bons personnages ces gars-là. Ce sont principalement nos jeunes joueurs, principalement les joueurs de première à troisième année. Nous aurions dû être meilleurs en tant que club en fournissant cette direction sur ce qui devait arriver.

« Vous vous seriez attendu à ce qu’il y ait eu, lorsque des éléments de cette session qui ont clairement transgressé les règles, certaines personnes qui ont levé la main et qui ont dit: » attendez, je ne suis pas sûr que nous puissions faire cela « . Ce serait une attente parce que c’est assez clair.

« Mais cela ne s’est pas produit pour une raison quelconque et c’est ce que nous essayons de mettre sous le couvercle. »