Le patron Olivier Mintzlaff exclut les méga transferts

RB Leipzig: Mintzlaff met en garde contre une interruption de Corona

La pandémie corona continue de déterminer la vie en Allemagne et les clubs de football doivent également y faire face. On ne parle toujours pas d’une interruption, mais si elle venait, selon le patron de Leipzig Olivier Mintzlaff, cela aurait des effets dévastateurs.

« Il en résulterait une réduction massive des revenus de la télévision, ce qui mettrait un certain nombre de clubs en difficulté financière », a averti Mintzlaff au botteur. « Cela gâcherait vraiment le football allemand. »

Même ainsi, les clubs de Bundesliga subiront d’énormes pertes, et les Red Bulls n’ont pas été épargnés, selon Mintzlaff. « Pour l’année civile 2020, nous prévoyons un manque à gagner d’environ 30 millions d’euros et calculons dans notre planification budgétaire pour 2021 un montant similaire », a déclaré Mintzlaff. « Cela nous limite dans la mise en œuvre de nos plans originaux. »

RB Leipzig: Mintzlaff exclut les méga transferts

Avec la vente de Timo Werner, les Leipzigois ont ouvert d’autres sources d’argent, l’attaquant national a rapporté environ 53 millions d’euros pour les Saxons, mais un véritable remplaçant n’a pu être engagé.

« Nous ne nous considérons pas comme un club de vente, mais les transferts sont une source de revenus pour nous. Remplacer Timo Werner en tête-à-tête aurait coûté au moins 50 millions d’euros. Nous n’avons pas l’argent », a déclaré Mintzlaff.

Le transfert des Saxons au roi cet été était l’engagement du Norvégien Alexander Sörloth. L’attaquant est venu de Crystal Palace pour 20 M € mais attend toujours son premier but pour son nouvel employeur.

RB Leipzig: Lazar Samardzic remporte Julian Nagelsmann

Le très talentueux Lazar Samardzic, qui est passé du Hertha BSC à Cottaweg cet été, n’a coûté qu’un demi-million. Le joueur de 18 ans est considéré comme l’un des plus grands talents d’Allemagne et a déjà joué deux fois en Bundesliga.

Contre Gladbach, le milieu de terrain était même dans la formation de départ et, selon sa propre déclaration, était dans une interview avec le Buzzer sportif incroyablement nerveux. Je n’ai vu que dans le vestiaire qu’il m’amènerait dès le départ. Bien sûr, j’avais une fréquence cardiaque de 180. Dieu merci, j’ai pu me débarrasser de la nervosité après quelques minutes et j’ai été bon au match. «

Le jeune a également fait l’éloge de Julian Nagelsmann, qui pour lui est plus qu’un simple entraîneur: « Travailler avec lui me procure beaucoup de plaisir, on peut aussi parler de sujets autres que le football. » Samardzic a également révélé qu’il continuait de fréquenter son entraîneur, même s’il n’a que 33 ans. «Malgré son jeune âge, il a 15 ans de plus que moi», expliquait le jeune.

