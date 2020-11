Le patron international partage des nouvelles inquiétantes sur les blessures du joueur de Liverpool ce soir – .

in

Le patron suppléant du Pays de Galles, Rob Page, a partagé sur Sky Sports (18/11/20 à 19h35) que le défenseur de Liverpool Neco Williams a raté l’affrontement de ce soir contre la Finlande parce qu’il « a pris un coup de pied au pied » dimanche.

Page a déclaré que l’arrière droit de Liverpool était « un peu mordu » alors qu’un autre nom était ajouté à la liste des blessures de plus en plus nombreuses à Anfield.

Comparé à d’autres, le revers de Williams a été considéré comme un « coup » et Jurgen Klopp sera impatient de savoir s’il est en forme et disponible pour leur affrontement du week-end contre Leicester City.

Avec Trent Alexander-Arnold hors de combat, on pourrait faire valoir que Williams interviendrait, mais ce n’est peut-être pas le cas maintenant.

«Neco a pris un coup dans le match de dimanche, c’était parfois une bataille assez physique», a déclaré Page. «Il a pris un coup de pied au pied, donc c’est un peu douloureux avec lui.

En vérité, il est assez idiot de faire une pause internationale pendant ces périodes, surtout lorsque les directeurs de club se plaignent de la fatigue et des blessures des joueurs.

Le gros problème est que la partie la plus difficile de la saison n’a pas encore commencé et que cela pourrait entraîner la présence d’un plus grand nombre de joueurs dans la salle de traitement.

Quoi qu’il en soit, ceux de Merseyside seront heureux qu’il n’y ait pas de nouvelle pause internationale avant mars car cela leur a coûté cher.

