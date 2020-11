Le patron international attribue à Tottenham et Mourinho un changement d’attitude complet dans une star de 85 sélections – .

in

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Le manager par intérim du Pays de Galles, Rob Page, a crédité Tottenham et Jose Mourinho pour avoir aidé Gareth Bale à retomber amoureux du football avant l’affrontement de son équipe avec la République d’Irlande.

Il était bien documenté que Bale était de plus en plus désillusionné par le jeu lors de ses derniers jours au Real Madrid, faisant des cascades telles que faire semblant de s’endormir sur le banc et tenant une banderole indiquant qu’il donnait la priorité au golf plutôt que de jouer pour La Blaugrana.

Heureusement, il semble qu’un retour à Tottenham ait vu le Gallois revenir sur la bonne voie, et Page a certainement remarqué un changement d’attitude avec la star de 85 sélections.

«Il est le premier à franchir les portes, il adore en faire partie et il a un ressort dans sa démarche quand il vient au camp et c’est exactement ce que j’ai vu ces derniers jours. Page a dit (via le soleil)

«Être maintenant dans un endroit comme Tottenham où il a un manager [Mourinho] qui le veut là et veut qu’il joue semaine après semaine, ou ils le construisent jusqu’à ce qu’il joue 90 minutes de manière cohérente.

«Nous avons maintenant un joueur entre nos mains qui est retombé amoureux du jeu et apprécie son football. J’espère que nous en récolterons également les fruits. »

Photo de Srdjan Stevanovic / Getty Images

C’est formidable d’entendre que Bale est enfin de retour en appréciant le football.

Personne ne va s’épanouir lorsqu’il est forcé de faire quelque chose qu’il n’aime pas, et nous voulons tous voir Bale à son meilleur.

Que vous soyez fan des Spurs ou non, tout supporter de football doit admettre qu’il y a peu de vues plus belles dans le jeu que le Gallois au sommet de son art.

Heureusement, il semble que le retour dans un environnement familier sous la direction d’un manager qui reconnaît ses talents a ravivé son amour du jeu.

Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

