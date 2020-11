Le patron du NHS England demande au public de «  nous aider à vous aider  » dans les hôpitaux en observant le verrouillage

Le directeur général du NHS England a appelé les gens à se conformer à de nouvelles règles strictes de verrouillage alors qu’il mettait en garde contre une augmentation rapide des hospitalisations. début septembre, à plus de 11 000 début novembre. Plusieurs hôpitaux accueillent déjà plus de patients qu’au sommet de la première vague. Le bulletin i politique a coupé le bruit «Le point que mes collègues du NHS veulent soulignons que cette deuxième vague de coronavirus est réelle, et elle est grave », a-t-il déclaré, aux côtés du Premier ministre. pour les personnes qui ne se mélangent pas pendant les 27 jours restants de verrouillage.Cependant, à la suite du premier verrouillage, il a déclaré que le traitement pour d’autres maladies, comme le cancer, se poursuivait normalement et atteignait les objectifs. 9 716 il y a un mois, contre 22 398 dans les chiffres quotidiens les plus récents. 1 142 patients sont actuellement dans des lits de ventilation mécanique, contre 369 mois plus tôt. Le lock-out en Angleterre est entré en vigueur jeudi à minuit, fermant tous les magasins et activités de loisirs non essentiels.Le PM appelle au respect du Premier ministre Boris Johnson lors d’un point de presse à Downing Street (Photo: PA) Boris Johnson a appelé les gens à se conformer aux nouvelles règles strictes, mais a déclaré que le mois à venir «ne serait pas une répétition du printemps», les écoles et les universités restant ouvertes, et plus de clémence sur les exercices en plein air. travaille avec les autorités déconcentrées pour convenir d’un plan pour éviter que les restrictions ne soient prolongées jusqu’à Noël. « Cela me fait mal de devoir demander une fois de plus à un si grand nombre d’abandonner autant », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. «Je sais qu’ensemble, nous pouvons surmonter cela, alors s’il vous plaît, pour les quatre prochaines semaines, restez à la maison, protégez le NHS et sauvez des vies.» Boris Johnson assiste à une conférence de presse sur le coronavirus (Photo: AP) En outre, M. Johnson a annoncé que 15 millions de livres seraient accordés aux autorités locales pour aider les personnes vivant dans la rue à bénéficier d’un logement sûr. Ce que signifie le verrouillage Les mesures impliquent la fermeture des pubs, bars, restaurants et magasins non essentiels, gymnases et installations de loisirs. Les centres de loisirs, d’arts et de divertissement, ainsi que les coiffeurs et les salles de sport, seront fermés.Les gens ne pourront plus se rencontrer à l’intérieur ou dans les jardins privés, mais seront autorisés à rencontrer une autre personne dans un espace extérieur public. les universités et les lieux de travail resteront ouverts pendant le verrouillage.

PP-0220FR-01_PS Plaisir Plus Officiel Energie, puissance et vitalité dans nos comprimés plaisir+ Plaisir+ est le complément alimentaire qui va vous aider dans la réalisation de votre objectif, à savoir booster vos performances physiques et atteindre des niveaux de virilité que vous pensiez appartenir au passé ou impossible à atteindre.

Legler 12031 - Jeu - Quatre dans une rangée XXL „Active“ Marque : Legler / Small Foot Age conseillé : à partir de 3 ans Matériel : en bois 43 pièces Les stratèges en demande ! Ce classique "Quatre dans une rangée" en bois certifié FSC® 100% au format XXL offre une garantie de plaisir pour petits et grands. Ici vous devez essayer avec logique et concentration de

Juvamine Magnésium Max 30 comprimés à croquer Magnésium Max est un complément alimentaire du laboratoire Juvamine à base de magnésium et de vitamines B6. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus d'informations. Pour toute demande de

Solaray Actée à Grappes 60 capsules végétales Actée à Grappes est un complément alimentaire du laboratoire Solaray à base d'actée à grappes. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus d'informations. Pour toute demande de conseil,

Santarome Bio Acérola Bio 1000 20 comprimés à croquer .Acérola Bio 1000 est un complément alimentaire du laboratoire Santarome à base d'Acérola, riche en vitamine C. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus d'informations. Pour toute demande

MKL Green Nature Jus Aloe Vera à Boire 1L Jus Aloe Vera à Boire est un complément alimentaire du laboratoire MKL Green Nature à base d'Aloe vera Bio. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la littérature existante pour plus d'informations. Pour toute demande de