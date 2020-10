Le patron du CDPR présente ses excuses au personnel pour les remarques croisées de Cyberpunk 2077

Adam Kiciński, PDG de CD Projekt RED, s’est retrouvé à s’excuser auprès de son propre personnel pour avoir fait des commentaires «dégradants» sur Cyberpunk 2077 croquer.

Lors d’un récent appel aux résultats après le retard du jeu, Kiciński a déclaré aux investisseurs que la crise du studio n’était «pas si grave et ne l’a jamais été». «Bien sûr, c’est une histoire qui a été reprise par les médias, et certaines personnes ont beaucoup travaillé, mais une grande partie de l’équipe ne craque pas du tout depuis qu’ils ont terminé leur travail», a-t-il ajouté. «Ce sont principalement des questions-réponses et des ingénieurs, des programmeurs, mais ce n’est pas si lourd. Bien sûr, cela sera un peu prolongé, mais nous avons des commentaires de l’équipe, ils sont heureux des trois semaines supplémentaires, donc nous ne voyons aucune menace concernant le crunch.

Les commentaires de Kiciński ont provoqué des réactions négatives de la part de son propre personnel, le poussant à s’excuser. Dans un e-mail obtenu par Jason Schreier de Bloomberg, le dirigeant – qui posséderait 70 millions de dollars en actions – a écrit:

Du fond du cœur, je voudrais m’excuser auprès de tout le monde pour ce que j’ai dit lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs de mardi. Je n’avais pas voulu commenter le crunch, mais je l’ai quand même fait, et je l’ai fait d’une manière avilissante et nuisible. À vrai dire, ce n’est que maintenant, lorsque le stress lié à la décision de retarder et à l’appel lui-même se dissipe, que je réalise pleinement la véritable étendue de mes paroles. Je n’ai rien à dire pour ma défense. Ce que j’ai dit n’était même pas malheureux, c’était complètement mauvais. Pour cela, veuillez accepter mes excuses les plus sincères et les plus honnêtes.

Cyberpunk 2077 sortira maintenant le 10 décembre. Kiciński a déclaré que CD Projekt RED n’était «peut-être pas à l’aise, mais confiant» quant à la nouvelle date de lancement.

[Source:PCGamer[Source:PCGamerJason Schreier]