Le patron du BVB Hans-Joachim Watzke justifie l’exclusion de quatre clubs des rencontres de Bundesliga

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, et le président du conseil d’administration, Karl-Heinz Rummenigge du Bayern Munich, ont justifié l’exclusion de certains clubs de Bundesliga de la réunion du G15 mercredi soir.

« Les clubs qui n’étaient pas là avaient déjà décidé d’une attitude et ont essayé de mettre le présidium de la DFL sous pression », a déclaré Watzke Groupe de médias Funke. 14 clubs de Bundesliga et le Hamburger SV de deuxième division ont assisté à la réunion.

Le VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld, le FSV Mainz 05 et le FC Augsburg n’étaient pas invités. Ces quatre clubs avaient précédemment envoyé un document conceptuel dans lequel ils proposaient une réaffectation des fonds télévisés. « Ce n’est pas notre façon de faire, nous voulions le démontrer aussi aujourd’hui », a déclaré Watzke. En décembre, le Présidium DFL décidera de la répartition de 4,4 milliards d’euros sur quatre ans.

Rummenigge était « irrité et aussi très surpris » du comportement de ces clubs. « De notre point de vue, ils se sont séparés au sein de la communauté de solidarité DFL sur ce point, car le Présidium du DFL a le pouvoir de décision exclusif sur cette question », a-t-il déclaré dans un entretien avec dpa.

« Il est évident que le document d’impulsion était destiné à influencer le présidium de la DFL à travers le public afin de redistribuer les clubs les plus grands et les plus prospères », a déclaré Rummenigge. «Le fait que les 36 clubs travaillent bien, loyalement et harmonieusement ensemble a toujours été un atout important.» Pour la première fois, les clubs s’étaient « positionnés en dehors de cette communauté solidaire ».

© Imago Images / Poolfoto

Rummenigge: l’argent de la télévision? « Aucune recommandation au présidium du LDF »

Selon Watzke, la rencontre s’est déroulée « dans une atmosphère très harmonieuse, caractérisée par une confiance mutuelle ». « Nous avons discuté de beaucoup de sujets, et l’un d’eux était la distribution de l’argent de la télévision. Et là, nous avons tous les deux déclaré que nous avons une grande confiance dans le Présidium du DFL, qui décide de la distribution. »

En ce qui concerne la distribution, Rummenigge « ne veut pas faire de recommandation ou quoi que ce soit d’autre ». Le Présidium trouvera «des solutions bonnes et sérieuses». Les problèmes sont inévitables en raison de la baisse des revenus de la télévision aux niveaux national et international. « Cet échec à lui seul signifie que les 36 clubs ont moins de poids, qu’ils s’appellent Bayern Munich ou Jahn Regensburg. »