Le patron du BVB Hans-Joachim Watzke fait l’éloge de Joshua Kimmich du Bayern: « Il m’énerve toujours »

Avant le prochain sommet de Bundesliga entre le leader du Bayern Munich et les poursuivants du Borussia Dortmund samedi (18h30 dans LIVETICKER), le patron du BVB Hans-Joachim Watzke a félicité Joshua Kimmich du Bayern.

« Ce que j’aime vraiment au Bayern ces dernières années, c’est Joshua Kimmich », a déclaré Watzke dans une interview avec le Image de sport. « Il m’énerve toujours parce qu’il est si bon et qu’il marque aussi contre nous. Mais la façon dont il le fait, c’est vraiment fou. »

Watzke a attesté que le jeune homme de 25 ans avait « un développement incroyable. Le garçon m’impressionne ». Mais il a également souligné: « Mais nous avons aussi eu plus de bons gars gourmands ces derniers mois: Haaland, Can, Bellingham … »

Kimmich a marqué le but gagnant des champions du record lors des deux derniers affrontements entre le Bayern et le BVB: lors du match de Bundesliga lors de la 28e journée de la saison dernière, il a marqué le seul but d’une victoire 1-0 contre Lupfer.

Dans la Supercoupe avant la saison, il a marqué à l’automne pour le score final 3-2 après que BVB eut égalisé un déficit de 0-2. « C’est un professionnel absolu. Le but était une performance incroyable, une récompense pour lui parce qu’il n’abandonne jamais », a salué l’entraîneur du Bayern Hansi Flick par la suite.