Le patron de NSW, Dave Trodden, critique le premier ministre du Queensland

Le patron de NSWRL, Dave Trodden, a critiqué la décision de la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, de garder les frontières de l’État ensoleillé fermées, mettant fin à toute chance que les fans des Blues et des Maroons traversent la frontière pour assister aux deux derniers matchs restants.

La décision de Palaszczuk signifie que les fans de NSW ne pourront pas assister au dernier match d’Origin le 18 novembre, tandis que les supporters des Maroons font face au même problème en essayant de revenir de Sydney pour Origin II le 11 novembre.

Les responsables de la NSW sont conscients de jouer un décideur dans le Queensland devant près de 40 000 fans des Maroons avec pratiquement aucun supporteur des Blues.

Trodden dit que la décision prive les fans des États d’une chance de faire partie de l’action, d’autant plus que le nombre d’infections est resté faible.

« J’espère vraiment que nous leur donnerons un caoutchouc mort maintenant », a déclaré Trodden Le Sydney Morning Herald. «Ils méritent presque que ce soit un caoutchouc mort là-haut, n’est-ce pas?

« Nous savions qu’il serait difficile de se rendre dans le Queensland, mais nous espérions toujours qu’après leur élection, il pourrait y avoir un peu de détente. [around the border restrictions] et les fans pourraient y monter.

«La ligue de rugby a toujours été bâtie sur des rivalités tribales. C’est important pour les gens, et quand on leur enlève ce qui est important pour les gens, c’est difficile pour eux. Tout le monde comprenait les restrictions quand il y avait une raison médicale justifiable.

«Mais lorsque le taux d’infection est si bas – les quelques infections en Nouvelle-Galles du Sud sont des voyageurs d’outre-mer – il est difficile de comprendre quelle est la raison médicale justifiable maintenant. J’ai du mal à comprendre la logique de tout cela.

« J’ai lu les journaux et je regarde les journaux télévisés et vous entendez les gens parler de l’importance du tourisme pour les habitants du Queensland et de leur économie, et de l’importance de revenir à la normalité. Mais cette rhétorique ne correspond pas aux décisions prises. autour de la fermeture des frontières. »

L’ouverture d’Origin à Adélaïde accueillera 25 000 fans, ANZ Stadium accueillera 40 000 fans dans le deuxième match, tandis que Suncorp pourra en contenir un peu moins de 40 000, soit 75% de leur capacité.

Trodden craint que ces changements éloignent définitivement les fans de l’Origine.

« Le plus gros problème est que vous interrompez la culture d’assister aux matchs, et plus cette interruption est longue, plus il sera difficile de mettre les gens à l’aise pour assister à nouveau aux matchs », a-t-il déclaré.

Les restrictions du Queensland sont assez ardues, tous les joueurs et le personnel des Maroons à l’intérieur de la bulle étant obligés de s’isoler chez eux pendant deux semaines supplémentaires une fois la série terminée et si les joueurs résident dans le Queensland.