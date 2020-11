Le patron de Manchester United, Solskjaer, espère que Rashford sera prêt pour le test de West Brom – Football

in

Manchester United espère que Marcus Rashford pourra se débarrasser de la blessure à l’épaule qui l’a empêché de travailler avec l’Angleterre à temps pour le choc de samedi en Premier League contre West Bromwich Albion, a déclaré vendredi le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Rashford a raté les matches de la Ligue des Nations de l’Angleterre contre la Belgique et l’Islande, mais s’est entraîné avec l’équipe United vendredi.

«Il a travaillé dans le gymnase et a reçu un traitement. Il a rejoint la session aujourd’hui », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse. «J’espère qu’il lèvera la main et dira qu’il est prêt. Cela dépendra de lui. Je pense qu’il se sent bien.

Le Norvégien a également soutenu l’attaquant Mason Greenwood pour redécouvrir sa forme après quelques mois turbulents.

Greenwood, 19 ans, n’a pas réussi à terminer 90 minutes complètes pour United cette saison et a raté sa victoire 3-1 à Everton avant la percée internationale par la maladie.

Il avait déjà été renvoyé chez lui après avoir violé les protocoles COVID-19 et a été exclu de la dernière équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

« Il faut parfois prendre du recul, le garçon n’a que 19 ans, il a eu une année fantastique », a déclaré Solskjaer. «Tout le monde a le droit de ne pas aller bien, si vous n’êtes pas bien, vous ne pouvez pas vous entraîner.

«Il a été absent huit ou neuf jours de l’entraînement, nous ne faisons que le reconstruire. Je n’ai aucun doute sur lui. Il a une très bonne tête sur lui et le talent est là pour que tout le monde puisse le voir.

United n’a pas réussi à gagner un match de Premier League à Old Trafford cette saison, mais Solskjaer est convaincu que son équipe peut se lever et courir contre West Brom de Slaven Bilic, qui est troisième en partant du bas.

