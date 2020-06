Le patron de l’arbitre Lutz-Michael Fröhlich admet ses erreurs et critique l’entraîneur d’Augsbourg Heiko Herrlich

Le patron de l’arbitre, Lutz Michael Fröhlich, a admis une mauvaise décision de ses arbitres après les critiques acharnées de Heiko Herrlich, mais a en même temps ciblé l’entraîneur du club de Bundesliga FC Augsburg à cause de ses commentaires.

En face du magazine spécialisé botteur Fröhlich a parlé mardi d’une « situation difficile et complexe » lors du match de Bundesliga dimanche entre le FCA et le 1. FC Köln (1-1) et a admis: « La décision techniquement correcte aurait été une sanction dans ce cas ».

Cependant, il a résisté aux doutes exprimés par Herrlich sur l’objectivité de l’assistant vidéo Guido Winkmann. « La critique de l’origine d’un arbitre ou d’un assistant vidéo n’est pas factuelle et contredit la prétention au professionnalisme », a déclaré Fröhlich.

En raison de la pandémie de corona, les arbitres sont actuellement autorisés à organiser des matchs des clubs de leur propre association nationale afin de minimiser les déplacements. Jusqu’à présent, cette pratique a « fait ses preuves », explique Fröhlich.

Après le match, Herrlich avait parlé d’un « scandale »: « Il s’agit de relégation et il y a quelqu’un assis à 30 kilomètres de Cologne ». En fait, Winkmann vit à Kerken, qui est à 85 kilomètres de la ville cathédrale.