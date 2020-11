Le patron de la BBC, Tim Davie, admet des erreurs sur la politique concernant le personnel participant aux LGBT Prides

Le directeur général de la BBC a admis que l’organisation «aurait dû être plus claire» après que certains membres du personnel se soient fait dire qu’ils ne devraient pas assister aux événements LGBT + Pride en vertu des règles d’impartialité. La semaine dernière, j’ai signalé que certains membres du personnel avaient été informés qu’ils assistaient aux marches de la fierté, en particulier celles où « question trans »en fait partie, constituerait une violation des règles d’impartialité pour le personnel dans les nouvelles et les affaires courantes. La confusion est venue après que la société a publié des lignes directrices sur les médias sociaux, qui comprenaient de nouvelles lignes directrices empêchant le personnel politiquement impartial d’exprimer des opinions personnelles ou de« signaler la vertu » .La newsletter i dernières nouvelles et analysesMr Davie a envoyé un e-mail à tout le personnel de la BBC un jour après le rapport de i pour dire qu’il n’y avait «pas d’interdiction» d’assister à Pride et que le problème avait été révélé en raison de «commentaires inexacts». , jeudi, Davie a semblé confirmer des informations selon lesquelles certains gestionnaires avaient incorrectement déclaré aux employés de la BBC qu’ils ne seraient pas autorisés à assister aux événements de la Pride. «Il n’y a aucune interdiction – et n’a jamais été – sur le personnel assistant aux événements Pride. Nous aurions dû être plus clairs à ce sujet et en aidant les gestionnaires à donner des conseils la semaine dernière sur la manière dont les directives devaient être appliquées. »Tim Davie, nouveau directeur général de la BBC, est déjà embourbé dans la controverse (Photo: Andrew Milligan / PA Wire) Il a ajouté que le personnel des affaires courantes et les hauts fonctionnaires n’ont toujours pas le droit d’exprimer des opinions, lors d’événements de la fierté ou ailleurs. Il a poursuivi: « Je veux être aussi franc que possible sur la politique de la BBC: ce n’est pas controversé d’être lesbienne, ou gay, ou bisexuels ou transgenres – que ce soit au travail ou en dehors du travail. « Pour la majorité du personnel, il n’y a aucune restriction concernant la participation à des marches, des manifestations et des manifestations en tant que particuliers, une position qui est clairement énoncée dans les directives. » demander aux hauts dirigeants, aux journalistes, aux producteurs et à ceux d’entre vous qui travaillent dans les nouvelles et les affaires courantes ainsi que dans le journalisme factuel de faire est de faire attention lors de la prise de décisions concernant la participation à des événements et de ne pas prendre une position publique personnelle, via yo vos actions ou vos paroles, sur des questions de politique publique. »Préoccupations concernant l’impartialité politique La société a eu du mal à clarifier sa position, certaines sources affirmant que l’organisation craignait d’être vue comme prenant parti dans les débats controversés sur les droits des transgenres. M. Davie a poursuivi:« Plus précisément en assistant à des marches, il est tout à fait normal que ce personnel soit à Pride, ou Trans Pride, mais il ne serait pas approprié de marcher avec un parti politique ou avec un groupe préconisant des changements de politique spécifiques. «J’apprécie que ces conseils impliquent beaucoup d’entre nous de porter un jugement sur ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas. Pour certains, ce sera relativement simple, tandis que d’autres auront des questions. « Pour vous soutenir sur ce point, nous allons déployer un programme de discussions et de formation sur toutes ces questions au cours des prochains mois, et j’espère que vous contribuerez – aussi vigoureusement que vous le souhaitez. » Appels à consultation La BBC a déclaré en outre, la direction devrait chercher à consulter les groupes concernés, tels que le personnel LGBT +, lors de la prise de décisions sur ce qui est dans les lignes directrices.La recommandation vient après avoir été critiquée pour ne pas avoir consulté BBC Pride, son groupe LGBT + interne, sur les règles d’impartialité .

Mirak Mens Tim Slip sur molleton doublé Chausson en velours côtelé marron Brown UK Size 10 (EU 44) UK Size 10 (EU 44) - Brown - Mirak Mens Tim Slip On Fleece Lined Corduroy Slipper Brown Mens Tim Slipper. Faux Suede Côtés. Haut à motifs. Panneaux latéraux élastiques pour faciliter la mise à pied. Accents de stiching. Rubber Outsole. En caoutchouc de corduroy de toison.

Mirak Mens Tim Slip sur molleton doublé Chausson en velours côtelé marron Brown UK Size 7 (EU 41) UK Size 7 (EU 41) - Brown - Mirak Mens Tim Slip On Fleece Lined Corduroy Slipper Brown Mens Tim Slipper. Faux Suede Côtés. Haut à motifs. Panneaux latéraux élastiques pour faciliter la mise à pied. Accents de stiching. Rubber Outsole. En caoutchouc de corduroy de toison.

Mirak Mens Tim Slip sur molleton doublé Chausson en velours côtelé marron Brown UK Size 8 (EU 42) UK Size 8 (EU 42) - Brown - Mirak Mens Tim Slip On Fleece Lined Corduroy Slipper Brown Mens Tim Slipper. Faux Suede Côtés. Haut à motifs. Panneaux latéraux élastiques pour faciliter la mise à pied. Accents de stiching. Rubber Outsole. En caoutchouc de corduroy de toison.

Siemens Hotte Décor SIEMENS LC96BBC50 BLG-HAPPY - 10 EUR de remise immédiate sur ce produit

Unbranded Tim Buckley - importation USA Starsailor [Vinyl] Tim Buckley - Starsailor (vinyle nouveau) Label : Musique sur Format vinyle : LP Date de sortie : 10 juin 2013 no de disques : 1 EAN : 8718469532834...

Les politiques industrielles : Liberalisme ou intervention de l'état ? - Anne Davie - Livre Politique - Occasion - Etat Correct - Pliure, Annotations intérieures, Passages souligné - J. Brémond - Poche - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.