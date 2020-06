Le patron de Flash explique les plans pour les épisodes manquants de la saison 6

Le flash les spoilers de la saison 6 suivent.

Saison six de Le flash a laissé les fans sur un énorme cliffhanger – mais ce n’était pas intentionnel.

La saison a malheureusement dû être interrompue par trois épisodes après la fermeture de la production à la pandémie de coronavirus.

Il s’est terminé avec l’épisode 19 ‘Success is Assured’, qui a laissé les fans incertains du sort d’Iris West-Allen.

Parler à Ligne TV, le showrunner Eric Wallace a révélé que la finale de la saison était censée donner plus de clôture aux fans.

« Ce n’était jamais censé être une finale de saison », a-t-il déclaré. «Ils auraient découvert ce qui lui est arrivé dans une semaine. »

En fait, l’épisode 20 était «tourné à 90%», selon Wallace, et les deux épisodes suivants avaient déjà été écrits. Mais malgré cela, le showrunner a ajouté que rien n’est définitif pour la saison sept.

« Je ne dirais pas qu’ils sont verrouillés,« Dit Wallace. «Il pourrait y avoir un pipi un peu de bricolage. «

Le CW

Ce «bricolage» est probablement dû à de nouvelles restrictions liées aux coronavirus qui pourraient être mises en place lors de la reprise du tournage.

« De toute évidence, certaines choses doivent changer parce que nous ne savons pas quelles restrictions COVID il y aura sur le tournage, quels protocoles pourraient arriver », a-t-il expliqué.

« Par exemple, comme dans tous les Éclat finales, nous aurions vu d’immenses scènes de foule, mais je pense que tout doit changer. Nous devons entrer et changer les choses en fonction de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire lorsque la production reprend.

« Je vous garantis que cela nous permettra de trouver quelque chose que nous n’avions pas trouvé auparavant, alors peut-être que ce sont 75%, 80% des scripts originaux, et peut-être 15%, 20% de nouveaux trucs? »

Le flash diffusé le mardi à 8 / 7c sur The CW aux États-Unis. Sky One et MAINTENANT TV diffuser l’émission au Royaume-Uni.

