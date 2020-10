Le patron de Cyberpunk 2077 dit que le crunch n’est «pas si grave», s’excuse immédiatement auprès des employés

Comme beaucoup de studios de jeux vidéo, CD Projekt Red, développeur de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, s’engage dans un resserrement – des heures supplémentaires forcées – en particulier dans les semaines et les mois précédant la sortie finale d’un titre. CD Projekt a récemment annoncé aux employés que tout le monde serait obligé de travailler six jours par semaine avant la date de sortie de Cyberpunk 2077, puis a retardé le jeu.

Dans des commentaires lors d’un appel d’investisseurs récemment, le co-PDG Adam Kiciński a déclaré que la crise sur Cyberpunk 2077 n’est «pas si grave – et ne l’a jamais été». Kiciński a reconnu que certaines parties de l’équipe «ont beaucoup travaillé», y compris les testeurs, les ingénieurs et les programmeurs, mais a déclaré qu ‘«une grande partie de l’équipe ne craque pas du tout depuis qu’ils ont terminé leur travail», et a minimisé le bilan des heures supplémentaires forcées sur le reste du studio.

«Ce n’est pas si lourd. Bien sûr, cela sera un peu prolongé, mais nous avons des retours de l’équipe. Ils sont satisfaits des trois semaines supplémentaires, donc nous ne voyons aucune menace concernant le resserrement. »

«Du fond du cœur, je voudrais m’excuser auprès de tout le monde pour ce que j’ai dit lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs de mardi», déclare Kiciński dans un nouvel e-mail aux employés, dont Bloomberg News a reçu une copie. «Je n’avais pas voulu faire de commentaires sur le crunch, mais je l’ai quand même fait, et je l’ai fait de manière humiliante et nuisible.»

Kiciński ajoute: «Je n’ai rien à dire pour ma défense. Ce que j’ai dit n’était même pas malheureux, c’était complètement mauvais. Pour cela, veuillez accepter mes excuses les plus sincères et les plus honnêtes. Il conclut l’e-mail en invitant les employés à lui parler directement.

Voici Adam Kiciński, co-PDG de CD Projekt Red, parlant aux investisseurs de la crise hier (à gauche) et s’excusant auprès de ses employés pour ces commentaires aujourd’hui dans un e-mail obtenu par Bloomberg News (à droite). Tout un revirement pic.twitter.com/YaYNtPDphY – Jason Schreier (@jasonschreier) 29 octobre 2020

La crise et les heures supplémentaires forcées sont mauvaises, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez et quelles que soient les incitations financières que vous recevez pour vous encourager à vous y tenir. Il y a deux ans, nous avons publié un article intitulé « Comment pouvons-nous être des joueurs dans une industrie qui nuit à ses développeurs? », Dans lequel nous avons discuté avec des défenseurs de l’industrie de ce que les joueurs peuvent faire pour aider les développeurs contraints à des heures absurdes.

La réponse n’est pas le boycott. Les développeurs sont toujours fiers de leur travail et méritent d’être soutenus. Mais vous pouvez vous attendre et profiter de Cyberpunk 2077 sans banaliser l’expérience des développeurs croquants ou essayer de balayer ces problèmes sous le tapis.

