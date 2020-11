Le patron de Brighton admet Liverpool alors que Henderson partage ce que Welbeck lui a dit – .

in

Jordan Henderson a déclaré à BBC Sport que Danny Welbeck et « quatre ou cinq » joueurs de Brighton lui ont dit qu’ils n’auraient pas dû recevoir un penalty lors de leur match nul controversé contre Liverpool samedi.

Ajouté aux commentaires d’Henderson, le patron de Brighton, Graham Potter, a admis que la faute d’Andy Robertson sur Welbeck n’était pas « la sanction la plus difficile » et il y a « certaines décisions que vous obtiendrez et d’autres pas », tel que publié par la chaîne YouTube officielle du club.

Des problèmes avec la programmation précoce du match aux appels VAR discutables, ce fut une bataille de ding-dong sur et en dehors du terrain à l’Amex, qui a également vu le manager de Liverpool Jurgen Klopp avoir un débat enflammé avec le journaliste de BT Sport Des Kelly après le match. .

Liverpool était clairement mécontent des décisions qui ont eu lieu hier et ils ont le sentiment que tout a été couronné de succès et jeté au visage lorsqu’un penalty a été accordé en temps d’arrêt.

Henderson était clairement en colère au coup de sifflet permanent et il a clairement fait savoir qu’il n’était pas content de ce qui se passait.

«J’ai vu la rediffusion», a déclaré Henderson. «Qui serait heureux? Ce n’est pas un stylo. J’ai l’impression que nous nous tenons ici chaque semaine et discutons des incidents. Je ne veux pas avoir d’ennuis, mais pour moi, ce n’est pas une sanction.

«Danny Welbeck m’a dit que ce n’était pas un penalty. Quatre ou cinq d’entre eux ont estimé que ce n’était pas une sanction. Pour le renverser, il doit être clair et évident.

«Est-ce une pénalité claire et évidente, d’aller à l’écran et de le renverser. Évidemment, les arbitres le savent mieux que nous, mais je pensais que les gars étaient brillants aujourd’hui et méritent les trois points.

Ce fut une période de test pour ceux du Merseyside ces dernières semaines, car ils ont dû faire face à une foule de blessures, à un roulement rapide des matchs, puis à des appels VAR apparemment contre eux.

Le seul point positif à propos de tout cela est que Liverpool est en tête de liste dimanche matin, mais il pourrait être détrôné par Tottenham ou Chelsea ce soir.

Le VAR a été une éruption cutanée irritante pour chaque supporter, joueur et manager sur tout le territoire. Il a été apporté pour guérir et améliorer la prise de décision dans le jeu. Mais c’est allé dans l’autre sens.

