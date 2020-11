Le patron de Barcelone dit que la star de Liverpool «  pourrait être une option  » pour signer en janvier – .

in

Photo par Alex Caparros / Getty Images

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, s’est entretenu avec le magasin espagnol Sport de la possibilité de signer la star de Liverpool, Georginio Wijnaldum, lors du mercato de janvier.

Le milieu de terrain néerlandais est entré dans la dernière année de son contrat à Anfield, et il n’y a eu aucun signe de prolongation. Wijnaldum et Koeman se connaissent très bien grâce à leur temps passé ensemble dans l’équipe nationale des Pays-Bas, et les spéculations ont considérablement augmenté en conséquence.

Le Daily Mail a affirmé le mois dernier que Wijnaldum était sur le point de rejoindre Barcelone – soit pour une somme modique en janvier, soit avec un transfert gratuit lorsque son contrat expirait à la fin de cette saison.

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

mariée

735136

Pourquoi l’avantage du titre est maintenant avec Liverpool après le match nul courageux de Manchester City

/static/uploads/2020/11/676620_t_1604944041.jpg

676620

centre

Koeman: Wijnaldum pourrait être une option pour Barcelone

Koeman a été interrogé sur la possibilité de signer Wijnaldum lors du prochain mercato de janvier, et le patron de Barcelone a admis que son compatriote pouvait être une option.

Il a dit: «Il (Wijnaldum) est très bon mais il joue pour Liverpool. Il pourrait être une option à l’avenir. Je ne peux pas en dire plus. Tout le monde connaît les positions que j’ai dit que j’aimerais renforcer, mais tout dépend de la situation financière du club.

Wijnaldum a rejoint Liverpool à l’été 2016 en provenance de Newcastle United pour 25 millions de livres sterling (BBC). Il n’est qu’à un match de 200 apparitions pour les Reds et a joué un rôle essentiel dans les victoires du club en Premier League et en Ligue des champions au cours des deux dernières saisons.

Il n’a manqué qu’un seul match jusqu’à présent cette campagne, et il est clair qu’il est un élément clé du système de Klopp. Cependant, Liverpool a beaucoup d’options au milieu du parc pour le moment.

Jean Catuffe / Getty Images

Jordan Henderson et Fabinho sont le plus souvent des partants incontestés, tandis qu’Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et le jeune Curtis Jones sont également de très bonnes options.

La signature estivale de Thiago, une fois en forme, commencera chaque match pour Liverpool. L’Espagnol est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, et son arrivée minimise le besoin de Wijnaldum dans cette équipe des Reds.

Cela pourrait expliquer pourquoi le Néerlandais n’a pas reçu de nouveau contrat, et ce ne serait pas une surprise de le voir rejoindre son ancien patron international au Camp Nou dès janvier.

Photo de Denis Doyle – UEFA / UEFA via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: Les Spurs veulent toujours la star du RB Leipzig, Marcel Sabitzer

Partager : Tweet