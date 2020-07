Le patron d’Arsenal, Arteta, critique les joueurs d’Aston Villa après le match de la nuit dernière – .

Photo de Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Mikel Arteta a déclaré au site officiel d’Arsenal que son équipe avait totalement dominé Aston Villa la nuit dernière.

Arsenal a perdu 1-0 contre Villa, avec Trezeguet marquant avec un puissant entraînement d’un coin pour sceller trois points extrêmement importants pour le bordeaux et les bleus.

Cependant, Arteta n’a pas du tout été impressionné par l’exposition de Villa.

Et le patron d’Arsenal dit que son équipe a si bien appuyé que Villa n’a pas pu obtenir leur jeu de passes dans la nuit.

« Je suis vraiment déçu du résultat », a déclaré Arteta. «Je ne peux rien reprocher à l’effort des joueurs, c’est sûr.

«On pouvait voir comment ils allaient à chaque fois que nous perdions le ballon, à quel point nous étions agressifs, Villa ne pouvait pas enchaîner trois ou quatre passes. C’était un match très différent des deux derniers.

«Nous avons complètement dominé, nous avons joué dans la moitié de terrain de l’adversaire mais nous avons raté cette étincelle et le ballon dans le dernier tiers pour créer plus. Nous connaissions les coups de pied arrêtés de Villa, nous avons concédé un autre but là-bas et cela nous a coûté des points.

Arsenal avait plus de balle à Villa Park, les Gunners détenant 67% de la possession.

Photo par Tim Goode / Piscine via Getty Images

Cependant, l’équipe d’Arteta a créé très peu malgré – et n’a même pas réussi à avoir un tir cadré.

Arsenal reste désormais à la 10e place du classement de la Premier League, après une campagne de championnat très décevante.

La victoire de Villa, quant à elle, les a fait sortir de la zone de largage, et Dean Smith ne sera probablement pas trop préoccupé par des plaintes concernant le style de son équipe sur le chemin de la victoire.

