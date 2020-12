Le patch Yakuza: Like a Dragon inclut une fonction de combat manquante

Une fonctionnalité manquante a été restaurée dans Yakuza: Like a Dragon dans le dernier patch: vous pourrez désormais voir quand les ennemis sont faibles face à une attaque spécifique. Le dernier patch pour le dernier jeu policier de Ryu Ga Gotoku Studio restaure le texte « faible » affiché au-dessus de la tête des ennemis lorsque vous êtes sur le point d’utiliser des attaques qui feront des dégâts supplémentaires.

Contrairement aux précédents jeux Yakuza, Yakuza: Like a Dragon utilise un système de combat au tour par tour de style JRPG distinctif au combat. Vos personnages apprendront diverses attaques au fur et à mesure qu’ils assumeront de nouveaux rôles, et beaucoup d’entre eux sont élémentaires. Jusqu’à présent, vous deviez vous fier à la mémoire pour savoir si un type d’ennemi particulier était faible face à un certain élément, bien que vous puissiez toujours vous référer au Sujidex pour des éclaircissements en dehors des combats.

Cependant, la mise à jour 1.3 pour Yakuza: Like a Dragon restaure le graphique de texte « faible » qui était destiné à s’afficher au-dessus de la tête des ennemis lorsqu’ils sont sensibles à un type d’attaque particulier. Cela devrait rendre la planification des affectations d’objectifs beaucoup plus facile pour Ichiban Kasuga et son joyeux groupe de héros.

Aussi pratique que ce soit d’avoir cet indicateur, son absence n’a pas émoussé notre enthousiasme pour le jeu, comme vous pouvez le lire dans notre revue Yakuza: Like a Dragon. Le système de combat tel que livré n’a pas beaucoup freiné votre progression avant le début du jeu, donc connaître les faiblesses spécifiques de l’ennemi n’était jamais trop important.

Nous avons hâte d’entendre ce que Ryu Ga Gotoku Studio a en réserve pour la série lorsque le développeur hébergera son livestream du 15e anniversaire de Yakuza le 8 décembre.