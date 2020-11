Le patch du 21 novembre de Call of Duty: Black Ops Cold War corrige plusieurs bugs

in

Treyarch a publié un autre patch pour Call of Duty: Guerre froide Black Ops aujourd’hui, corrige plusieurs bogues dans Zombies et annule un changement par rapport au patch de la semaine de lancement. Le correctif résout également des problèmes mineurs en multijoueur et dans l’interface utilisateur globale.

Le patch de la semaine de lancement a corrigé des dizaines de problèmes en multijoueur et zombies pour créer une meilleure expérience de jeu. Mais une mise à jour de Zombies a nerf l’une des meilleures stratégies pour atteindre des tours élevés.

Les joueurs utiliseraient la capacité Anneau de feu de niveau III, qui tire du stock de munitions pour Wonder Weapons, pour aider à contrôler la horde de zombies. Le patch de la semaine de lancement a empêché les joueurs d’utiliser le Ray Gun pour cette stratégie car la capacité Ring of Fire n’était plus retirée de sa réserve de munitions. La mise à jour a également augmenté le coût des munitions Ray Gun de 5k à 10k, ce qui les rend beaucoup moins viables à des tours élevés.

Ce changement a attiré les critiques de la communauté Zombie, y compris le créateur de contenu populaire NoahJ456. Treyarch a répondu à son annonce et a expliqué qu’il s’agissait d’un changement non intentionnel et qu’il serait annulé dans un prochain patch.

Le patch d’aujourd’hui permet à la capacité Ring of Fire de tirer à nouveau des munitions de stock du Ray Gun, et les joueurs hardcore de Zombie peuvent désormais utiliser la même stratégie à des tours plus élevés. Plusieurs problèmes affectant l’IA Enemy ont également été résolus pour offrir une expérience de jeu cohérente.

Le mode Dead Ops Arcade a également reçu deux corrections de bogues et plusieurs problèmes dans l’onglet Intel de la caserne ont été résolus. Un bug qui empêchait les zombies de se rendre à l’emplacement d’exfil et d’autres problèmes de stabilité ont également été résolus.

Les joueurs auront plus de facilité à inviter leurs amis car le correctif corrigera trois erreurs d’interface utilisateur, et les icônes de double XP s’afficheront désormais dans les halls, les écrans de chargement de niveau et le rapport après action lorsque les événements de double XP sont actifs.

