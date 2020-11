Le patch 9.2 de PUBG ajoute le tir du pilote, le Battle Bride Pass et un nouveau dirt bike

in

La dernière mise à jour de Battlegrounds de PlayerUnknown qui arrive aujourd’hui sur les serveurs de test introduit une multitude d’ajouts qui ne manqueront pas de rendre le jeu encore plus excitant. Un tout nouveau dirt bike arrive dans la mise à jour 9.2, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de prendre des photos en conduisant, et bien plus encore.

Avoir la possibilité de tirer sur des joueurs en roulant dans un véhicule est quelque chose que la communauté PUBG demande depuis des années. Le seul problème est que les armes de poing ne sont pas si puissantes – elles n’infligent pas d’énormes dégâts et ne sont pas assez précises pour être aussi utiles dans un drive-by. Avec cette dernière mise à jour, cependant, chaque arme de poing du jeu reçoit de multiples améliorations de dégâts et de précision pour améliorer les armes quelque peu négligées.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité de recherche d’équipe qui devrait éliminer les maux de tête liés à la file d’attente en solo. Une fois que vous avez défini vos préférences pour la langue et le mode de jeu souhaités, vous serez mis en correspondance avec d’autres joueurs. Si vous recherchez une équipe spécifiquement pour les matchs classés, vous ne trouverez que des joueurs similaires à votre niveau de compétence.

Voici tout ce qui est ajouté au jeu dans la mise à jour PUBG 9.2 dans son intégralité (via PUBG Corp.):

MODIFICATIONS DU GAMEPLAY DE PUBG PATCH 9.2

Nouveau véhicule: Dirt Bike

Le Dirt Bike est une nouvelle moto monoplace

Apparaît sur toutes les cartes, à l’exception de Karakin

Disponible en mode Normal, Matchs personnalisés et Entraînement

Les caractéristiques

Grande accélération avec une vitesse de pointe de 130 km / h

La suspension hors route offre de superbes performances sur terrain accidenté par rapport aux autres véhicules

Maniabilité exceptionnelle avec la possibilité de désengager l’embrayage lors du freinage à main pour bloquer la boîte de vitesses automatique et permettre des virages serrés tout en préservant le régime et l’élan du moteur

Ajout de la possibilité de modifier la hauteur à l’aide des touches Shift et Ctrl pendant l’accélération / le freinage

Nouvelle fonctionnalité: tir du pilote

Les conducteurs de véhicules peuvent désormais tirer, recharger et tirer des armes de poing tout en ayant un contrôle total sur les entrées du véhicule La puissance de l’entrée de direction du véhicule diminue légèrement lorsque le conducteur recharge

La fonction de prise de vue du conducteur est activée dans tous les véhicules à l’exception des bateaux et du BRDM

Révision de la visée du véhicule

Les vues du conducteur et des passagers sont désormais fortement stabilisées lors de la visée. La rotation de la caméra ne suivra pas la rotation du véhicule

Les caméras TPP du conducteur et du passager ont été ajustées et rapprochées du personnage pour une visée plus facile et plus précise

Les angles de visée sont limités en fonction de la visibilité du joueur et de la relation avec les autres passagers Par exemple, vous ne pouvez pas viser complètement vers le haut dans un véhicule à toit fermé ou viser derrière s’il y a un passager derrière vous dans une moto biplace

La caméra ne basculera plus sur le côté lorsque les véhicules roulent ou s’inclinent à l’envers

Veuillez voir ci-dessous pour les armes de poing activées par le conducteur.

Deagle

P18C

P1911

P92

R1895

R45

Skorpion

Pistolet de détresse

Scie Le sciage ne peut être équipé que par les conducteurs sur des véhicules de type Bike



Ajustement de l’équilibre des armes: armes de poing

Toutes les armes de poing

Augmentation du multiplicateur de dégâts par balle à la tête: 2,0 → 2,1

Augmentation du multiplicateur de dégâts aux membres: 1,0 → 1,05

Diminution du multiplicateur d’écart de visée (la visée est désormais plus précise) Augmentation du multiplicateur d’écart du pointeur laser 0,3 → 0,5. C’est pour contrer le changement mentionné ci-dessus, rendant les pistolets plus précis en général mais pas totalement dépendants du pointeur laser. Augmentation de la déviation de la position couchée 0,6 → 0,8 (moins précise en position couchée)

Vous pouvez désormais vous déplacer plus rapidement tout en visant ou en mode ADS. Augmentation du multiplicateur de vitesse de déplacement visé 1,8 → 2,0 Augmentation du multiplicateur de vitesse de déplacement ADS 1,6 → 2,0

Plus de précision en mouvement Augmentation de la vitesse de référence minimale pour l’écart de mouvement (vitesse à laquelle ou en dessous de laquelle l’écart de mouvement n’est pas appliqué): 160 → 200 Augmentation de la stabilisation ADS du mouvement (diminution du balancement de l’arme causée par le mouvement): Revolvers (R1895, R45): 0,2 → 0,9 Pistolets: 0,2 → 0,8 Pistolets entièrement automatiques (P18C, Skorpion): 0,2 → 0,7



Revolvers (R1895, R45)

Diminution du multiplicateur d’écart de mouvement: 1,7 → 1,4

Augmentation de la vitesse de référence minimale pour l’écart de mouvement (vitesse à laquelle ou en dessous de laquelle l’écart de mouvement n’est pas appliqué): 160 → 250

R1895

Augmentation des dégâts: 62 → 64

ROF augmenté: 150 tr / min → 300 tr / min

Déviation de visée fortement réduite (car il ne peut pas attacher de pointeur laser, il est donc plus précis par défaut): 1,5 → 0,6

Augmentation de la vitesse d’animation de recul

R45

Augmentation des dégâts: 55 → 65

P92

Diminution des dégâts: 35 → 34

ROF augmenté: 444 tr / min → 600 tr / min

P1911

Augmentation des dégâts: 41 → 42

Deagle

ROF augmenté: 240 tr / min → 300 tr / min

Augmentation de la vitesse d’animation de recul pour mieux correspondre au nouveau ROF

Scie

Diminution de l’échelle du motif de base: 1,45 → 1,2

Diminution de l’échelle de propagation du starter (propagation inférieure): 0,85 → 0,8

Augmentation du multiplicateur de dégâts à 15 m: 0,5 → 0,55

Skorpion

Peut maintenant attacher le mag Quickdraw étendu

Autre

Mise à jour du calcul des dégâts de lave

La méthode de traitement des dommages infligés près des bords de lave a été améliorée Désormais, les dégâts de lave sont infligés plus précisément lorsque les joueurs entrent en contact avec la surface de lave.

Désormais, les bidons de gaz exploseront lorsqu’ils entreront en contact avec de la lave De plus, le gaz renversé prendra feu au contact de la lave



PUBG PATCH 9.2 CHANGEMENTS DE MATCHMAKING RÉGIONAUX

PUBG PATCH 9.2 BATTLE BRIDE PASS

Page exclusive Battle Bride Pass ne dispose que d’une piste premium disponible après l’achat

Progression Il n’y a pas de mission pour le Battle Bride Pass Cependant, vous pourrez grimper à travers le col via XP obtenu grâce au gameplay Le niveau maximum pour collecter toutes les récompenses est le niveau 15 Les coupons de niveau supérieur ne peuvent pas être utilisés dans le pass Cependant, vous pourrez toujours acheter des niveaux avec G-Coin

Le Battle Bride Pass sera disponible du 18 novembre (KST) au 16 décembre (KST) avec la fin de la maintenance du serveur en direct. La période du Battle Bride Pass dure 28 jours à compter de la date d’achat



MISES À JOUR DE PUBG PATCH 9.2 UI / UX

Nouvelle fonctionnalité: Team Finder

Team Finder sera automatiquement défini en fonction du mode de jeu, de la perspective et des paramètres de langue sélectionnés

Le réglage du micro est automatiquement déterminé après avoir vérifié si vous avez un micro fonctionnel connecté Assurez-vous que la saisie vocale est activée et non coupée PUBG doit également avoir accès à votre micro via votre système d’exploitation.

La recherche et la découverte de Team Finder sont basées sur votre région locale Les joueurs avec les mêmes paramètres de mode de jeu / perspective seront affichés dans la liste Team Finder Lorsque vous utilisez Team Finder pour les matchs classés, seuls les joueurs de niveaux similaires seront affichés



Nouvelle fonctionnalité: système de discussion dans le hall

Vous pouvez maintenant discuter par SMS avec les membres du groupe dans le hall

Le spam et les mots toxiques sont automatiquement filtrés

Vous pouvez signaler les joueurs qui utilisent un langage abusif, du spam ou de la publicité

Veuillez noter que le chat ne sera disponible que sur la version PC de PUBG pour le moment

Visibilité de l’ID PUBG

Lorsque vous tuez d’autres joueurs, votre identifiant PUBG sera affiché à la victime

L’identifiant PUBG sera également affiché dans Death Cams et en regardant d’autres joueurs

L’identifiant PUBG sera également affiché lors de la consultation des statistiques des autres joueurs

Autre

Les composants de l’interface utilisateur d’Outgame, tels que les menus déroulants et les messages système, ont été améliorés visuellement pour offrir une expérience plus cohérente

Le chat vocal « ALL » est désormais désactivé dans Team Deathmatch

Les matchs à mort en équipe dans les matchs d’arcade et personnalisés auront désormais le canal de discussion vocale sur « TOUS » désactivé en raison d’abus qui perturbaient le jeu

Performance

Les performances du processeur ont été améliorées grâce à l’optimisation des coûts des personnages en dehors du PDV du joueur

Amélioration des performances en optimisant le rendu du brouillard atmosphérique

Attelage optimisé qui se produit lorsque l’avion est en vol dans un environnement de basses spécifications / console

Optimisation du temps de chargement excessif lors du chargement de certains types de carte dans les sessions de match personnalisées

PUBG PATCH 9.2 CHANGEMENTS DE CARTE VIKENDI

Correction de la tendance du premier cercle à se pencher trop vers la périphérie de la carte. La zone de sécurité apparaîtra désormais plus à l’intérieur des terres

Nous avons enlevé de petits objets autour des fermes et des champs qui empêchaient le mouvement des véhicules

Le nombre d’ensembles de maisons a été réduit, car l’espace entre les ensembles de maisons a été modifié pour s’assurer que les zones bleues de fin de partie ne sont pas trop abondantes de bâtiments. Nous espérons que cela aura plus de combats dans les champs

De grandes zones rocheuses autour du centre de la carte et des collines rocheuses à l’est de la cimenterie ont été modifiées pour permettre l’accès à pied et en véhicule.

Suppression de petits objets autour de la rivière qui ne pouvaient pas être utilisés comme couverture et empêchaient le mouvement du joueur

PUBG PATCH 9.2 SKINS ET ARTICLES

Articles sur le thème du Dirt Bike – quatre articles, 15 articles individuels

Articles du championnat PGC 2019 Gen.G – un article d’ensemble, cinq articles individuels Uniquement disponible du 2 décembre 2020 au 6 janvier 2021



CORRECTIFS DE BOGUES PUBG PATCH 9.2

Gameplay

Correction du problème où les joueurs ne pouvaient entrer en mode classé dans FPP / Squad qu’après le redémarrage du client ou l’actualisation du lobby

Les arbres manquants autour des ruines de Sanhok sont maintenant de retour

Correction du problème où un partenaire et un objet exclusif pouvaient être équipés et déséquipés librement

Correction du bégaiement de la caméra survenant à un conducteur dans TPP à chaque fois qu’un passager change de siège

Correction du problème où la valeur par défaut du type de météo n’était pas disponible dans certains préréglages du mode Match War personnalisé

Correction du problème où les joueurs sont forcés de retourner dans le hall avec une interface utilisateur de point d’exclamation affichée lors de l’entrée en double matchmaking

Correction du problème où l’utilisation de l’ADS avec une arme obstruée par un objet de collision entraînait une forte gigue de la caméra

Correction de la distance de collision incorrecte de certaines armes

Correction du problème où des informations incorrectes sur le véhicule s’affichaient sur le HUD du joueur lors de l’entrée d’un véhicule avec des roues détruites

Correction du problème où le mouvement d’un personnage semblait incorrect lorsqu’il s’accroupissait ou se prononçait en feu

Correction du problème où l’effet ne s’affichait qu’au point initial de l’explosion lorsque plusieurs bombes collantes explosaient à proximité

Correction du rendu maladroit d’un personnage lors de la tenue de certaines armes avec des attaches de poignée ajoutées

Correction du cas des coéquipiers qui ne s’affichaient parfois pas sur l’interface utilisateur de la liste des équipes en mode équipe

UI / UX

Correction de l’interface utilisateur mal alignée dans le menu des paramètres

Correction de la vitesse excessive de rotation des personnages dans le menu de personnalisation affectée par la valeur « Sensibilité générale »

Correction des bords de la boîte d’icônes de récompense qui n’étaient pas mis en évidence lors de la sélection dans l’écran de passe

Correction du problème où la valeur « Échelle de rendu » est définie par défaut lors de la sélection de « Plein écran / fenêtré »

Correction d’une faute de frappe dans l’un des objets de récompense de passe

Correction de l’erreur graphique affichée au bas de la page G-Coin dans certains paramètres de résolution

Correction du problème où les joueurs ne pouvaient pas remplacer plusieurs missions à la suite

Correction du problème où les points de cheminement pouvaient être affichés de manière incorrecte sur la mini-carte lors de l’observation des joueurs lorsqu’ils marquaient un point de cheminement

Correction d’un problème avec l’animation et l’interface utilisateur de la maîtrise de la survie

Correction du message système incorrect affiché lors de l’invitation d’un joueur expulsé à cette session de match personnalisée

Peau et objets

Correction du problème où les joueurs pouvaient équiper les objets de la catégorie « Yeux » avec l’uniforme de l’équipe Merc

Correction du problème où les joueurs ne pouvaient pas prévisualiser les emotes après avoir sélectionné des éléments de skin d’arme sur la page de récompense de passe

Correction du skin d’arme mal aligné lors de la prévisualisation de Malevolent Mime – skin DBS

Correction du widget social s’affichant involontairement sur la page LABS

