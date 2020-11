Le patch 5.4 de Final Fantasy XIV ramènera la démolition automatique dans les lotissements

in

Un article de blog partagé par Square Enix aujourd’hui a révélé que la démolition automatique des domaines dans Final Fantasy XIV redémarrerait avec la sortie du patch 5.4. Cependant, le développeur a informé les fans que les démolitions automatiques pourraient être suspendues à nouveau si le besoin s’en faisait sentir. La suspension a commencé en mars pour aider les joueurs à la suite des «effets économiques de diverses villes bloquées» lors de l’épidémie de COVID-19.

La minuterie placée sur les démolitions automatiques peut se réinitialiser dans certaines circonstances en fonction de la façon dont vous avez utilisé votre logement pendant la période de suspension, explique le studio dans le post. Le chronomètre sera réinitialisé pour les domaines d’entreprise gratuits qui ont été saisis au moins une fois pendant la suspension. Cependant, le chronomètre reprendra à partir du temps restant au 26 mars 2020 à 08h10 PST / 11h00 EST / 16h10 GMT pour les joueurs qui ne sont pas entrés dans leur domaine pendant la période de suspension.

La date et l’heure exactes de la sortie du patch 5.4 n’ont pas encore été révélées, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’elle tombe en décembre selon le billet de blog partagé par Square Enix plus tôt cette année. Tous les propriétaires de domaine libre, leurs membres libres et les propriétaires privés recevront une notification par e-mail concernant la démolition.

La disponibilité des logements dans le jeu MMORPG a été extrêmement limitée avec la suspension de la démolition automatique et l’afflux de nouveaux joueurs qui accompagnaient l’essai gratuit. Cependant, les développeurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de résoudre le problème avec le patch 5.4.

Une mise à jour concernant 🏡: La démolition automatique des logements recommencera dans la mise à jour 5.4 de #FFXIV. Pour plus de détails ️ https://t.co/mkAZ6tCdUq pic.twitter.com/HC3TpQmPwD – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 11 novembre 2020

Si vous voulez entrer dans Final Fantasy XIV mais que vous ne savez pas par où commencer, jetez un œil à notre guide de mise à niveau FFXIV pratique pour vous préparer rapidement et efficacement à la fin du jeu.