Le patch 5.4 de Final Fantasy 14 ajoute le raid Eden’s Promise, le donjon Relict de Matoya et le mode «  Explorer  »

Au cours des deux derniers diffusions en direct de Final Fantasy 14 Letter From The Producer, le développeur Square Enix a révélé tout un tas de détails sur ce qui attend le prochain patch 5.4 du MMORPG. En plus de confirmer que la date de sortie du patch 5.4 de Final Fantasy 14 est fixée au 8 décembre, le studio a également annoncé que le jeu de RPG en ligne était prévu pour un tas de donjons, des quêtes de scénario, des mises à jour de contenu, un nouveau mode de jeu, et plus encore lorsque l’heure de lancement arrive. .

Les nouvelles quêtes de scénario principal dirigées vers FF14 pour le patch 5.4, « Futures Rewritten », vous enverront dans une toute nouvelle aventure, a expliqué le studio, étant donné que la finale épique de Shadowbringers du patch 5.3 est maintenant terminée. Nous avons notre premier bon aperçu de ce que cela va apporter avec une nouvelle bande-annonce, que nous avons incluse pour que vous puissiez la découvrir ci-dessous.

De plus, Square Enix dit qu’il y a un nouveau donjon de raid appelé Eden’s Promise sur le chemin – le «troisième chapitre de la série de raid à huit joueurs Eden apporte de nouvelles batailles difficiles disponibles à la fois en difficulté normale et sauvage». Il semble que cela conclura le scénario d’Eden et que toutes les questions précédemment laissées ouvertes sur Gaia et Ryne y trouveront une réponse (selon une traduction de la communauté de fans dans Final Fantasy 14 Discord). Un autre nouveau donjon, Matoya’s Relict, vous permet de relever son défi aux côtés d’un groupe d’amis ou de non-joueurs utilisant les systèmes de confiance du jeu.

De plus, le prochain chapitre de The Sorrow of Werlyt arrivera, avec « Emerald Weapon » en remorque – en parlant de cela, un nouvel essai lié à l’arme tombera avec le patch, avec des niveaux de difficulté normaux et extrêmes. La mise à jour 5.4 apporte en outre une nouvelle version d’essai Unreal brillante qui est une «version optimisée d’un primal existant […] déchaîné au niveau 80 ”, et a des prix uniques à gagner.

Comme si cela ne suffisait pas, FF14 patch 5.4 aussi ajoute une mise à jour de Blue Mage, comme une augmentation du niveau maximum, de la magie bleue que vous pouvez apprendre des ennemis, des équipements spécifiques à un poste, etc. Un tout nouveau mode «Explorateur» vous permet de parcourir les donjons Shadowbringers du jeu multijoueur en ligne sans souci dans le monde – c’est-à-dire sans méchants – le tout dans le but de prendre de superbes captures d’écran. Avec des serviteurs et des montures, aussi, si vous le souhaitez. Charmant.

Le nouveau mode Explorateur est incroyable pour prendre des captures d’écran dans les donjons! 📸✨ Dans quel donjon #FFXIV Shadowbringers allez-vous organiser une séance photo en premier? 🤳 🔴 https://t.co/9CZAvylBgc pic.twitter.com/hkAigQ43Ve – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 9 octobre 2020

Parmi les autres avantages, citons l’action de performance, la triple triade, la restauration d’Ishgard (avec un autre nouveau classement, semble-t-il), « Sauver la reine », la pêche en mer, le donjon de chasse au trésor, les mises à jour PvP et PvE, de nouveaux skins d’interface utilisateur, et plus encore. Phew! Vous pouvez consulter le dernier flux Lettre du producteur sur Twitch ici si vous souhaitez en savoir plus (il est en japonais, mais il y a des diapositives qui incluent des traductions en anglais).

Préparez-vous pour le 8 décembre – tout cela arrivera dans le dernier mois de 2020. Le temps de maintenance du patch sera de 24 heures, selon le producteur Naoki Yoshida dans le dernier livestream (via une traduction de fan), et le studio informera les joueurs lorsque la mise à jour est sur le point laisser tomber.