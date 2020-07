Le passionnant Galaxy S20 Fan Edition 5G de Samsung obtient un prix raisonnable et les spécifications de l’appareil photo selon la rumeur

Galaxy S20 standard

Alors que les utilisateurs avancés d’Android disposant de ressources financières illimitées sont plus susceptibles de se concentrer entièrement sur le Galaxy Note 20 Ultra, le Z Flip 5G ou le Galaxy Z Fold 2 en termes de smartphones haut de gamme à venir, Samsung travaillerait également sur quelque chose destiné aux personnes ayant des budgets plus serrés.

Nous parlons de quelque chose d’encore plus abordable qu’un « régulier » Variante Galaxy Note 20 5G avec un écran plat limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz qui pourrait aussi bien être surnommé Note 20 Lite. Au lieu de suivre les traces du Galaxy S10 Lite sorti au début de 2020 avec un S20 Lite totalement prévisible et quelque peu ennuyeux, on s’attend à ce que cela s’appelle Galaxy S20 Fan Edition, et après un certain nombre de rumeurs détaillant quelques spécifications incroyablement prometteuses, un nouveau rapport prétend en révéler … plus aujourd’hui.

Non seulement la fiche technique est presque complète d’un seul coup, mais nous pouvons également arrêter de faire des suppositions (non) éclairées sur les prix. C’est parce qu’une publication coréenne réputée (différente de celle qui a révélé les prix du Galaxy Z Flip 5G et du Z Fold 2 plus tôt dans la journée) a quelques nouvelles informations intéressantes (traduit ici) à partager avec le public.

Une configuration de caméra au son assez modeste et un grand écran

Bien sûr, le Le Galaxy S10 Lite n’est pas non plus exactement une centrale électrique, il y a donc de fortes chances que la suite phare de valeur fournisse des améliorations décentes en termes de compétences en photographie et en vidéographie réelles. Le tireur principal de 48MP sera prétendument remplacé par un capteur de 12 mégapixels qui pourrait bien finir par produire des instantanés plus nets, tandis qu’un téléobjectif de 8 mégapixels avec des capacités de zoom optique 3x est indéniablement plus utile qu’une caméra macro 5MP.

Un objectif ultra grand angle de 12 MP devrait résider entre les deux, ce qui correspond peut-être aux prouesses de capture de groupe de la même caméra trouvée à l’arrière des S20, S20 + et S20 Ultra. Comme le S10 Lite et le Galaxy A71 5G de milieu de gamme supérieur, le S20 Fan Edition est conçu pour basculer un jeu de tir selfie de 32 MP, bien que nous ne connaissions pas encore aucun des autres détails, comme l’ouverture ou l’OIS, sur l’un des quatre appareils photo.

Pendant ce temps, le S20 FE devrait être considérablement plus grand que le version standard S20 5G, mais entre 6,5 et 6,7 pouces de diagonale d’écran, le haut de gamme économique peut se retrouver un peu plus petit que le S10 Lite de 6,7 pouces.

Plus cher que le S10 Lite, mais 20% moins cher que le S20 5G

Il est assez évident que le principal argument de vente du Galaxy S20 Fan Edition sera son prix, qui serait fixé à l’équivalent approximatif de 750 $ dans le pays d’origine de Samsung. Avant de tirer vos conclusions, vous devez savoir que c’est environ 20% inférieur au PDSF coréen du S20 5G, ce qui signifie probablement que le S20 FE coûtera environ 800 $ aux États-Unis.

Curieusement, il n’y a absolument aucune mention de la connectivité 5G dans ce nouveau rapport, mais les rumeurs précédentes (et le bon sens) dictent que le téléphone sera publié avec le support de la dernière norme cellulaire, ainsi que la norme sur des marchés comme les États-Unis.

Si cela s’avère effectivement le cas, il devient plutôt difficile de contester la proposition de valeur d’un Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G à 800 $. Après tout, les 650 $ S10 Lite est un appareil 4G LTE uniquement alimenté par un processeur plus ancien. La S20 Fan Edition compatible 5G devrait également être dotée d’une technologie de taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz à la pointe de la technologie, ainsi que d’une résistance à l’eau IP68 et quelques nouvelles couleurs chics dans … tambour, s’il vous plaît … octobre.

Oui, octobre 2020, et croyez-le ou non, Samsung a pour objectif de vendre cinq millions de ces mauvais garçons «bon marché» d’ici la fin de l’année. Cela représente cinq millions d’unités en pas plus de trois mois, ce qui pourrait porter le total de la famille Galaxy S20 de 2020 à 20 millions d’expéditions mondiales.

En d’autres termes, la société s’attend à ce que ce produit phare édulcoré soit à peu près aussi réussi, sinon plus, que ses modèles phares réels sortis en mars. Ce n’est certainement pas l’idéal.