Le Parti démocrate exprime son soutien à la NASA dans la plate-forme 2020

Le Parti démocrate a exprimé son soutien à la NASA, à une présence continue sur la Station spatiale internationale et à des missions avec équipage sur la Lune et sur Mars, selon un projet de plate-forme 2020 du Parti démocrate publié mardi 21 juillet.

Le projet de plate-forme, que vous pouvez lire ici, qui décrit la plate-forme du parti, a été envoyé aux responsables du parti pour examen la semaine dernière. Le document comprend un paragraphe sur la politique spatiale, décrivant comment une administration dirigée par le candidat démocrate présumé à la présidence Joe Biden gérerait l’exploration spatiale.

Comme l’indique la plate-forme: «Les démocrates continuent de soutenir la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et se sont engagés à poursuivre l’exploration et la découverte de l’espace».

« Nous croyons en la poursuite de l’esprit de découverte qui a animé l’exploration spatiale humaine de la NASA, en plus de sa recherche scientifique et médicale, de son innovation technologique et de sa mission éducative qui nous permet de mieux comprendre notre propre planète et notre place dans l’univers », poursuit-il. .

La plate-forme continue en citant spécifiquement le soutien de « notre présence continue sur la Station spatiale internationale », et en référence aux objectifs de la NASA d’atterrir à nouveau des astronautes américains sur la Lune et sur Mars pour la première fois. « Nous soutenons le travail de la NASA pour ramener les Américains sur la Lune et aller au-delà de Mars, franchissant la prochaine étape dans l’exploration de notre système solaire », indique la plate-forme.

Le document, cependant, ne fait pas explicitement référence à l’objectif de l’agence d’atterrir une mission avec équipage sur la lune d’ici 2024 (l’objectif du programme actuel Artemis de la NASA) et ne répertorie aucun calendrier ni date limite pour ces moonshots.

De plus, la plate-forme soutient le «renforcement» des missions d’observation de la Terre de la NASA qui étudient le changement climatique et son impact sur notre planète.

Au moins à partir de cet aperçu initial, il semble que le parti n’ait pas l’intention d’apporter des changements drastiques à la NASA. Plus précisément, bien que la plate-forme ne fasse pas référence à 2024 comme cible d’atterrissage sur la lune, le soutien déclaré pour les missions lunaires en équipage semble impliquer un soutien continu pour Artemis.

« Les partisans de la NASA peuvent pousser un soupir de soulagement en lisant le projet de la plate-forme démocrate », a déclaré John Logsdon, professeur émérite au Space Policy Institute de l’Université George Washington, à SpaceNews.

« Il n’y a aucune suggestion de changements majeurs dans la direction ou les programmes de la NASA, à l’exception bienvenue du recul apparent de l’échéance irréaliste de 2024 pour le retour des premiers Américains sur la Lune », a déclaré Logsdon à SpaceNews. « C’est dans l’ensemble une approbation très favorable des efforts spatiaux de la nation. »

Ce n’est pas le seul lien récent de Biden avec l’exploration spatiale. Biden a occupé le poste de vice-président de l’administration Obama, qui a vu un certain nombre de développements majeurs dans le secteur spatial, y compris la montée spectaculaire des vols spatiaux commerciaux.

Biden a également parlé brièvement du sujet après le lancement réussi de la mission Demo-2 de SpaceX le 30 mai.

« Je félicite la NASA, SpaceX et toutes les femmes et tous les hommes assidus qui ont fait aujourd’hui une victoire pour l’innovation et la persévérance américaines », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Cette mission représente le point culminant du travail commencé il y a des années, et pour lequel le président Obama et moi nous sommes battus pour assurer qu’il devienne une réalité.

« En tant que président, je suis impatient de faire progresser l’engagement de l’Amérique à poursuivre l’exploration spatiale et à débloquer des découvertes scientifiques qui inspireront une nouvelle génération de rêveurs à regarder le ciel et à imaginer tout ce que notre avenir pourrait nous réserver », a ajouté Biden.

