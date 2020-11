Le partage de console PS5 et le jeu hors ligne améliorent le partage de jeu PS5

Les consoles PlayStation ont eu des options de partage notoirement mauvaises pour les ménages avec plusieurs utilisateurs et plusieurs consoles. Ma femme et moi jouons régulièrement, chacun sur nos propres consoles, mais les obstacles que la PS4 nous a fait sauter pour partager nos bibliothèques de jeux les uns avec les autres étaient au mieux ténus.

Pour partager votre bibliothèque sur une PS4, les joueurs devaient définir cette console comme «PS4 principale», ce qui permettrait à tous les autres utilisateurs de cette console spécifique d’accéder à leur bibliothèque complète de jeux sans avoir besoin d’être connectés à ce compte utilisateur. Afin d’accéder pleinement aux bibliothèques de jeux de chacun, nous avons dû définir les PS4 de chacun comme notre console «principale» (sa PS4 était ma principale et la mienne était la sienne). Lorsque nous nous sommes connectés à nos propres profils, nous avions accès à nos propres jeux via la connexion, et à ceux de l’autre personne via le paramètre «Principal».

Le problème avec cela était les autres fonctions que l’activation de «Primaire» signifiait pour la PS4. Les mises à jour automatiques et les téléchargements à distance étaient liés à ce paramètre. La lecture à distance était liée au compte «principal». Cela signifiait que tous les jeux auxquels nous n’avons pas joué tous les deux (en vous regardant Destiny 2) devaient avoir des mises à jour démarrées manuellement. Et si votre connexion Internet venait à être coupée ou interrompue, cela pourrait causer des problèmes de vérification de licence, car cette console n’est pas votre système «principal», vous excluant ainsi de vos jeux.

La PS5 de Sony offre une nouvelle option de partage de console intitulée, à juste titre, «Partage de console et lecture hors ligne». En apparence, cela semble fonctionner de la même manière que le paramètre «PS4 primaire», mais le changement de nom comporte également quelques autres avantages. L’activation du partage de console PS5 et de la lecture hors ligne ne partage désormais que les jeux et les médias (et les avantages de l’abonnement), ne liant plus les fonctionnalités telles que les mises à jour automatiques, les téléchargements à distance et la lecture à distance au paramètre. Désormais, lors du téléchargement à distance / de la lecture à distance depuis l’application ou le PlayStation Store Web, il vous demandera sur quelle PS5 vous souhaitez télécharger le jeu. (Je recommande de changer chaque nom PS5 dans les paramètres système de « PS5-XXX » à quelque chose d’unique afin que vous puissiez facilement dire à quelle PS5 vous vous connectez à distance.)

Il s’agit d’un changement massif qui vous permet de partager votre bibliothèque de jeux sans avoir l’impression de ne pas jouer ou de profiter de tous les avantages d’un système «principal» sur lequel vous jouez toujours, d’où le changement de nom en Partage de console PS5 et hors ligne Jouer. Le seul point de blocage ici est le bit «Lecture hors ligne», qui peut toujours causer des problèmes de vérification de licence pour votre propre bibliothèque sur votre système principal si votre connexion Internet est interrompue ou s’il y a des problèmes de réseau PSN. Nous n’avons pas effectué de tests approfondis sur la façon dont cela fonctionne lorsque le routeur WiFi est éteint et que les consoles ne sont pas connectées à Internet. Idéalement, ce sera rarement un problème, mais cela vaut la peine de le noter.

En pratique, la configuration du partage de console avec deux PS5 et deux utilisateurs ressemble à ceci:

L’utilisateur A se connecte à la PS5 A L’utilisateur B se connecte à PS5 A et active «Partage de console et lecture hors ligne» L’utilisateur B se connecte à la PS5 B L’utilisateur A se connecte à la PS5 B et active «Partage de console et lecture hors ligne»

Vous pouvez activer le partage de console et la lecture hors ligne en accédant à Paramètres> Utilisateurs et comptes> Autre> Partage de console et lecture hors ligne et en sélectionnant «Activer»

Ce que vous faites essentiellement, c’est d’activer «Partage de console et lecture hors ligne» sur les PS5 opposées à celle que chaque utilisateur utilisera principalement. Cela vous permettra d’accéder pleinement à la bibliothèque de jeux des autres utilisateurs grâce au paramètre tout en accédant pleinement à la vôtre grâce à la connexion à votre propre PSN, accordant un partage complet de la bibliothèque de jeux aux deux utilisateurs. Cela fonctionne pour les jeux PS5 ainsi que pour tous les jeux PS4 rétrocompatibles.

Bien que le partage de console PS5 et le jeu hors ligne soient une amélioration majeure pour le partage de jeux sur les paramètres PS4 principaux, le partage de votre bibliothèque entre les familles et dans la même maison pourrait encore être amélioré. En recherchant l’inspiration sur le Google Play Store, Google permet aux utilisateurs de définir un autre utilisateur comme membre de la famille via la « Bibliothèque familiale », qui partage les applications achetées entre les membres du groupe familial.

Google a un certain nombre de limitations sur ce paramètre de « Bibliothèque familiale » qui empêchent les gens d’en abuser pour simplement partager librement des applications, et au lieu de lier le partage de jeux PS5 à des consoles spécifiques, ils pourraient permettre aux gens de lier leurs comptes PSN ensemble comme une sorte de groupe familial. Ou, si Sony veut le lier à la console elle-même, ils peuvent utiliser le WiFi local (ou même une connexion directe à la deuxième PS5) pour s’assurer que les consoles et les comptes font partie de la même maison, permettant ainsi aux bibliothèques des utilisateurs d’être partagées. au sein d’une famille ou d’un groupement de maison de cette façon.

Bien sûr, quelle que soit la façon dont Sony le gère – même avec des groupes familiaux – il reste un certain niveau de connectivité en ligne cohérente (ou à tout le moins un «enregistrement» en ligne) nécessaire pour vérifier l’état de la licence et éviter les abus du système, ce qui pourrait être l’une des principales raisons pour lesquelles l’entreprise a opté pour la solution actuellement en place.

Pourtant, le partage de console PS5 et le jeu hors ligne est une énorme amélioration pour le partage de jeux sur PS5 par rapport à la façon dont la PS4 a géré le paramètre «Console principale». Avez-vous trouvé que la console partageant plusieurs PS5 avec d’autres utilisateurs était plus facile cette génération? Faites-nous part de vos expériences de partage de console PS5 (ou de vos histoires d’horreur sur la PS4) dans les commentaires ci-dessous.