Le parrain Coda La mort de Michael Corleone Trailer – / Film

Francis Ford Coppola a retravaillé l’un de ses films les plus ridiculisés en Le parrain, Coda: la mort de Michael Corleone. Cette réédition de Le Parrain III prétend archiver «Coppola et scénariste [Mario] La vision originale de Puzo pour la finale, qui a été méticuleusement restaurée pour la plus belle présentation du dernier chapitre de la saga Corleone. Ce n’est certainement pas la première fois que Coppola réédite l’un de ses films: il existe plusieurs versions différentes de Apocalypse maintenant, et le cinéaste a récemment publié une nouvelle coupe de Le Cotton Club. Maintenant c’est Parrain IIIau tour. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Le parrain Coda Bande-annonce de la mort de Michael Corleone

Les deux premiers Parrain les films sont souvent salués comme deux des meilleurs films américains jamais réalisés. Le Parrain III? Pas tellement. Avant même que la suite ne sort en salles en 1990, elle était désapprouvée comme une simple saisie d’argent, et bien que certains critiques aient été gentils avec elle lors de sa sortie (Roger Ebert lui a donné une critique positive, par exemple), sa réputation n’a fait que grandir. de plus en plus souillée avec le temps.

Pour être clair: il y a beaucoup à aimer dans le film. Al Pacinola performance de est solide; l’intrigue secondaire impliquant une conspiration au Vatican est fascinante (et basée sur des événements réels); et le thème mélancolique général du film, avec Michael Corleone finissant par payer pour tous ses péchés, est génial. Mais il y a aussi les points négatifs: une sous-intrigue impliquant Andy Garcia comme le neveu de Michael est fade; le script est flou; et, bien sûr, Sofia CoppolaLa performance de Michael, en tant que fille de Michael, est atroce.

Avec tout cela à l’esprit, il est logique que Coppola veuille revenir en arrière et retravailler le film. Et donc il a, avec Le parrain, Coda: la mort de Michael Corleone (La mort de Michae Corleone était ce que Coppola voulait appeler à l’origine Le Parrain III, mais le studio a dit non à l’époque). En plus de la bande-annonce ci-dessus, il y a aussi une nouvelle featurette où Coppola parle de revisiter le film. Dans la vidéo, Coppola dit que «de nombreuses scènes ont été repositionnées et l’image a reçu… une nouvelle vie».

The Godfather Coda La mort de Michael Corleone Featurette

Dans une déclaration précédente, Coppola a déclaré:

«Pour cette version de la finale, j’ai créé un nouveau début et une nouvelle fin et réorganisé certaines scènes, plans et signaux musicaux. Avec ces changements et les images et le son restaurés, pour moi, c’est une conclusion plus appropriée pour Le parrain et Le Parrain: Partie II et je remercie Jim Gianopulos et Paramount de m’avoir permis de le revoir. »

Le parrain, Coda: la mort de Michael Corleone ouvrira dans certains cinémas le 4 décembre (bien sûr) avant de passer au Blu-ray et au numérique sur 8 décembre.

