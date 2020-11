Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone réparera-t-elle la troisième partie?

Et qu’en est-il de la scène de mort sans vie de Sofia Coppola? Si Coppola lui coupe un mot, «papa?» sa mort pourrait avoir un sens. Sa fille n’était pas une actrice, mais Coppola pensait qu’elle était la vraie chose: une fille italienne de 19 ans et la fille d’un homme respecté et puissant. Était-ce un cas de népotisme? Laura San Giacomo et Linda Fiorentino ont été considérées pour le rôle lorsque Ryder a dû se retirer, mais la production était déjà en retard. Le rôle de Mary Corleone était convoité, Julia Roberts a été considérée pour cela et Madonna a fait pression pour cela. Sofia a continué à se distinguer en tant que réalisatrice, mais son père n’en a jamais entendu parler.

Pour Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, Coppola et sa société de production American Zoetrope ont travaillé avec l’équipe de restauration de Paramount, recherchant dans 300 cartons de négatifs plus de 50 prises originales pour remplacer les optiques de résolution inférieure dans le négatif original. Dans la featurette, Coppola dit qu’il a réédité le film pour lui donner une nouvelle vie, en changeant certaines séquences et les signaux musicaux. Il a également déclaré dans des interviews que sa nouvelle coupe justifierait le casting de sa fille.

Pour un film réputé immuable, Le Parrain: Partie III est rempli de scènes et de performances inoubliables. Un massacre à Atlantic City est exécuté par hélicoptère; Andy García, en tant que fils illégitime de Sonny Corleone, Vincent Mancini, mord l’oreille de Joey Zasa de Joe Mantegna; Connie Corleone de Talia Shire tue Don Altobello d’Eli Wallach avec des cannoli. La dernière demi-heure pourrait être les séquences les plus ambitieuses de Coppola dans le film. L’intrigue secondaire de la conspiration du Vatican, qui ne se réunit pas tout à fait dans le film, peut même être plus facile à démêler, compte tenu des nouvelles modifications.

Le Parrain III a eu sa première mondiale le 20 décembre 1990 au Academy Theatre de Beverly Hills. Pauline Kael, le commentant pour Le new yorker, a déclaré que c’était une «humiliation publique», mais c’était parce qu’elle le comparait aux deux premiers films. Roger Ebert l’a classé plus haut que Le Parrain II, et Le Los Angeles Times l’a appelé «l’un des meilleurs films américains de l’année». Donc, ce n’est pas tant un mauvais film, ce n’est tout simplement pas un bon film.

