Le parquet demande la prison de David Suárez pour sa blague sur les personnes atteintes du syndrome de Down

En avril 2019, Le comédien David Suárez a propagé la controverse avec un tweet sur les personnes atteintes du syndrome de Down, ce qui lui a coûté son licenciement de Cadena SER. « L’autre jour, ils m’ont fait la meilleure pipe de ma vie. Le secret était que la fille utilisait beaucoup de bave. Un avantage devait avoir le syndrome de Down », écrivait-il alors. Désormais, le parquet demande une peine de prison pour son message « humiliant et vexatoire ».

Le Bureau du Procureur de Madrid demande l’ouverture d’un procès oral et une peine d’emprisonnement d’un an et dix mois, une amende de plus de 3 000 euros et la disqualification de sa profession dans les réseaux sociaux, selon El Independiente. Le ministère public comprend que le message contenait « un mépris évident » envers le groupe de personnes trisomiques.

David Suárez, dans « Yu: Ne manquez rien »

Jusqu’en avril 2019, Suárez a contribué à « Yu: Ne manquez rien », une émission de radio que Dani Mateo présentait à Los40 à l’époque. L’humoriste avait également participé sporadiquement à «Late Motiv» avec Andreu Buenafuente, bien qu’il ait principalement exercé son activité sur YouTube, où il était devenu célèbre il y a des années pour le personnage de Vincent Finch.

Le procureur Raquel Muñoz Arnanz a demandé l’ouverture du procès oral le 15 juin par un crime présumé contre l’exercice des droits fondamentaux de l’article 510 2 a) et 3 du Code pénal. Cet article punit ceux qui portent atteinte à la dignité par des actions impliquant l’humiliation, le mépris ou le discrédit « contre un groupe, une partie de celui-ci ou contre une personne déterminée en raison de leur appartenance à ce groupe, pour des raisons racistes, antisémites ou autres liées à l’idéologie. , religion ou convictions, situation familiale, appartenance de ses membres à un groupe ethnique, une race ou une nation, leur origine nationale, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur identité, pour des raisons de genre, de maladie ou de handicap. «

Cinq ans de disqualification

Selon les mêmes moyens, le parquet a présenté le dossier d’accusation devant le tribunal d’instruction numéro 30 de Madrid, qui a porté l’affaire en vue d’un procès devant le tribunal provincial. Le parquet demande également cinq ans de récusation pour l’exercice d’une profession éducative ou d’un métier dans le domaine de l’enseignement, du sport ou des loisirs et interdiction d’exercer sa profession sur les réseaux sociaux pendant la durée de sa peine.

Il y a plus d’un an, Suarez a demandé pardon après la controverse précisant que son intention « n’était jamais de blesser les personnes atteintes du syndrome de Down et causer de la douleur ou de la souffrance à ses proches. « Le comédien a compris que son commentaire était » uniquement et exclusivement dans le domaine de la fiction. « Certains arguments qui n’ont pas convaincu des associations telles que Down Madrid ou le Comité des personnes handicapées, qui l’ont rapporté au Bureau des crimes de haine de la police.