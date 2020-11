Le parcours de carrière de Diogo Jota et ses bons débuts au Liverpool FC: Au nom de J.

Signé pour 45 millions d’euros par Wolverhampton Wanderers cet été, Diogo Jota a frappé le Liverpool FC étonnamment rapidement. Le joueur polyvalent offensif portugais de 23 ans avait déjà attiré l’attention sur lui-même avec un nom de scène étrange et un changement surprenant. Samedi, Liverpool et lui accueilleront les dirigeants de Leicester City (16 h sur LIVETICKER).

Il y a des Diogos au Portugal comme Daniels en Allemagne, très nombreux. Alors Diogo Jose Teixeira da Silva a dû agir. Afin d’éviter toute confusion, ses coéquipiers l’ont appelé « Diogo J » car il était enfant à cause de son deuxième prénom Jose. La lettre «J» se prononce «Jota» en portugais – et ainsi il a transformé une lettre en un nom d’artiste, de Diogo Jose Teixeira da Silva Diogo Jota.

En été, Jota a quitté Wolverhampton Wanderers pour le Liverpool FC pour 45 millions d’euros, où il est devenu « Diogo J. » sur le dos et malgré la compétition offensive apparemment écrasante Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino ont frappé étonnamment rapidement. Il a marqué sept buts lors de ses onze premiers matchs de compétition et, avec Liverpool, il se classe à un point du leader Leicester City à la troisième place de la Premier League.

Pendant ce temps, Diogo Jota est sans aucun doute l’un des meilleurs Diogos de football au monde. Seul son ami Ruben Diogo da Silva Neves peut suivre, essayant de se démarquer avec sa version courte Ruben Neves. Les deux Diogos ne sont pas seulement liés par leur amitié et leur nom, mais aussi par leur déménagement autrefois surprenant à Wolverhampton.

Diogo Jota: « Jorge est comme mon bras droit »

Jota est né quelques semaines avant Neves à la fin de 1996, ils viennent tous les deux de la grande région de Porto. Alors que Neves passait par le département jeunesse du FC Porto, Jota a appris à jouer au football au petit SC Gondomar. Il a ensuite rejoint le FC Pacos de Ferreira, où il est devenu professionnel et a été élu meilleur jeune joueur du Portugal lors de la saison 2015/16.

Le cheminement de carrière de Jota est façonné par les relations à l’échelle européenne de son conseiller Jorge Mendes, qui s’occupe également de Cristiano Ronaldo. « Jorge est comme mon bras droit. Personne ne peut mieux gérer ma carrière que lui », a déclaré Jota. Gardien.

À l’été 2016, le joueur de 19 ans a déménagé à l’Atletico Madrid pour sept millions d’euros, mais a été prêté à Porto au cours de la même période de transfert et sans un seul match de compétition. Deux clubs avec lesquels Mendes entretient d’excellentes relations: le bon ami de l’Atletico, Idan Ofer, détient 32% des actions, et son agence GestiFute a son siège à Porto. L’entraîneur de Porto à l’époque était Nuno Espirito Santo, sous contrat avec Mendes depuis 1996 et donc l’un de ses clients les plus fidèles.

© imago images / Focus Images





Diogo Jota et l’invasion GestiFute de Wolverhampton

À Porto, Jota a rencontré le milieu de terrain Neves pour la première fois au niveau du club, qu’il connaissait déjà de l’équipe nationale portugaise des moins de 21 ans et qui est également sous contrat avec Mendes. Alors que Neves n’a pas dépassé le rôle de joueur supplémentaire, Jota a travaillé directement pour une place régulière et a enregistré 15 points de buteur. Après la saison, il est retourné pour la première fois à l’Atletico, mais a été immédiatement prêté à la deuxième division anglaise Wolverhampton.

Pourquoi Wolverhampton? L’année précédente, les Wanderers avaient été rachetés par le conglomérat chinois Fosun International Limited. Ce sont des partenaires commerciaux de Mendes qui détiendraient même des actions de GestiFute via une filiale. Depuis la prise de contrôle chinoise, Mendes a agi en tant que gestionnaire de l’ombre de Wolverhampton et amène beaucoup de ses clients dans les Midlands – à l’été 2017, aux côtés de Jota, les entraîneurs d’Espirito Santo et Neves, entre autres.

Au Portugal, le passage des deux jeunes talents au championnat de second ordre a d’abord été très étonné. Loin de l’agitation à la maison, cependant, ils se sont développés avec brio et sont également devenus les meilleurs amis. Lorsqu’ils avaient envie de plats maison, ils sont allés au restaurant Aromas de Portugal au cœur de Wolverhampton. Après quelques pastels de natas, cela fonctionnait à nouveau.

En termes de sport, le duo n’a pas eu besoin de temps pour s’y habituer: les deux se sont frayés un chemin vers une place régulière et ont conduit Wolverhampton en Premier League lors de leur première tentative, où le club est arrivé septième deux fois de suite. Jota, principalement utilisé comme ailier gauche ou comme pointe suspendue, a livré de nombreux buts et passes décisives, entre Wolverhampton, l’a signé pour 14 millions d’euros. Cet été, il a déménagé à Liverpool pour près de trois fois plus d’argent – depuis lors, il n’a joué qu’avec Neves dans l’équipe nationale portugaise.

Les débuts convaincants de Diogo Jota au Liverpool FC

Le Jota droitier de 1,78 mètre de haut a en fait été acheté en remplacement flexible si un représentant du trio Salah, Mane ou Firmino est blessé, ou si le calendrier, particulièrement serré cette saison, a besoin d’une pause. Dans sa forme actuelle, il est difficile d’imaginer le onze de départ de Klopp sans lui. « Je ne sais pas si » surpris « est le bon mot. Mais pour être honnête, je ne m’y attendais pas », a déclaré Klopp à propos des grands débuts de Jota. « Il est rapide, peut combiner, défendre et bien appuyer. »

Surtout, il est étonnant de voir à quelle vitesse Jota s’est adapté au contre-pressage exigeant de Klopp. Ses débuts réussis sont complétés par sept succès, une moyenne toutes les 84 minutes. Elle a tiré sur Jota depuis une grande variété de positions: parfois il est passé par l’aile gauche, parfois par le milieu et finalement contre Manchester City par la droite.

Comme lors de la victoire 2-1 contre Sheffield United, Klopp a également expérimenté dans le match 1-1 dans le match supérieur avec un système inhabituel 4-2-3-1 qui offre de la place pour les quatre joueurs offensifs. Klopp manque d’alternatives à l’avant – contrairement à l’arrière, où Liverpool souffre actuellement d’une grave pénurie de personnel – non. En plus du dernier quatuor, Xherdan Shaqiri, Divock Origi et Takumi Minamino sont également disponibles.

Ils sont tous actuellement surclassés par la nouvelle recrue Jota, qui a même fait une entrée dans les livres d’histoire du club: sa victoire 1-0 lors de la victoire 2-0 en Ligue des champions contre le Midtylland FC était le 10000 but en compétition dans l’histoire du club de Liverpool. désormais pour toujours avec la lettre « J ».

Semedo, James, Otamendi: le consultant Jorge Mendes a lancé ces millions de transactions à l’été 2020 1/13 Jorge Mendes est considéré comme l’un des consultants les plus influents sur le marché du jeu en Europe. L’agent de Cristiano Ronaldo, entre autres, compte un grand nombre de joueurs sous contrat avec son agence Gestifute, notamment dans la région ibérique. © imago images / LaPresse 2/13 Il en a amené certains dans un nouveau club cet été-là. Nous vous montrons le million de transactions que le joueur de 54 ans a initiées au cours de la dernière période de transfert. (Source: Transfermarkt.de) © imago images / GlobalImagens 3/13 TOMAS ESTEVES pour 8 millions d’euros du FC Porto au FC Reading. © imago images / Sportimage 4/13 FABIO SILVA pour 12,5 millions d’euros du FC Porto à Wolverhampton Wanderers. © imago images / Focus Images 5/13 NICOLAS OTAMENDI pour 14,5 millions d’euros de Manchester City à Benfica Lisbonne. © imago images / PA Images 6/13 MATT DOHERTY pour 16 millions d’euros de Wolverhampton Wanderers à Tottenham Hotspur. © imago images / HMB-Media 7/13 CARLOS VINICIUS pour 20 millions d’euros de Benfica Lisbonne à Tottenham Hotspur. © imago images / Eibner 8/13 ANDRE SILVA de l’AC Milan à l’Eintracht Francfort pour 24 millions d’euros. © imago images / PA Images 9/13 DIOGO JOTA pour 28 millions d’euros de Wolverhampton Wanderers au Liverpool FC. © imago images / PA Images 10/13 RUBEN DIAS pour 35 millions d’euros de Benfica Lisbonne à Manchester City. © imago images / PA Images 11/13 NELSON SEMEDO pour 40 millions d’euros du FC Barcelone à Wolverhampton Wanderers. © imago images / Pro Sports Images 12/13 RODRIGO MORENO pour 40 millions d’euros du Valencia CF à Leeds United. Mendes ne représente pas officiellement l’attaquant espagnol, mais selon les médias espagnols, il a également participé à ce transfert. © imago images / Sportimage 13/13 Son client le plus célèbre aux côtés de Cristiano Ronaldo a en revanche effectué un transfert gratuit: JAMES RODRIGUEZ du Real Madrid au Everton FC.

Données de performance de Diogo Jotas dans les ligues nationales