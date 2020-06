Le Pakistanais Messi Kaleemullah Khan mène la campagne de football du PSL

Surnommé le Pakistanais Messi pour son record de buts marqués, Kaleemullah Khan a parcouru un long chemin depuis qu’il a joué sur les terrains pierreux de Chaman, au Baloutchistan, pour devenir le premier Pakistanais signé par Sacramento Republic of the USL.

Kaleemullah est un footballeur de talent stellaire originaire du Pakistan, une nation qui est non seulement bien connue pour sa passion éternelle pour le cricket, mais le football est un sport si obscur dans le pays que beaucoup de gens ne savent même pas qu’ils ont même avoir une équipe nationale pour le sport.

Le joueur de 27 ans était un fan de football depuis son plus jeune âge et regardait religieusement des matchs de coupe du monde diffusés par la chaîne de télévision pakistanaise (PTV).

Même si le cricket a toujours eu plus d’exposition et de préférence de la part des masses, Kaleemullah est originaire d’une partie du Pakistan qui est grande sur le football et malgré les défis; il a continué à s’entraîner en tant que footballeur.

Alors que ses amis optaient pour des carrières en ingénierie et en médecine, Kaleemullah a pris la route la moins fréquentée et avec le soutien de ses parents, il a poursuivi une carrière dans le football.

« Le football est un sport populaire au Baloutchistan, au point qu’il éclipse le cricket à bien des égards, mais malheureusement, nous n’avons pas d’installations pouvant promouvoir le sport », a déclaré la star pakistanaise du football à Sport360.

«La ville d’où je viens, Chaman, n’avait ni stades ni terrain de football, ni installations d’aucune sorte. Mon premier souvenir de jouer au football est sans chaussures sur un terrain pierreux. Quand j’avais un ballon, je n’avais pas de chaussures et quand j’en aurais, je n’aurais pas de ballon – c’était une période très difficile », se souvient-il.

Un autre des plus grands défis auxquels Kaleemullah est confronté a été de devoir s’entraîner sans un entraîneur et des conseils appropriés, et principalement formé par lui-même pendant son temps libre avec ses cousins, qui étaient également de grands fans de football.

D’une petite ville, il s’est ensuite rendu à Lahore et a été immédiatement repéré pour l’équipe de football U-19 et à partir de là, le ciel était la limite.

Avant son passage dans la USL en 2015, le footballeur polyvalent a joué pour Dordoi Bishkek au Kirghizistan de 2014 à 2015 et joue actuellement comme milieu de terrain pour Zakho dans la ligue irakienne.

Les humbles débuts de Kaleemullah ne l’ont pas empêché d’acquérir une vaste expérience internationale et de devenir une machine à marquer des buts et une force avec laquelle il faut compter.

Il a mérité des applaudissements majeurs pour son intelligence et ses talents incroyables de footballeur international, mais sur le front intérieur, dire que le football pakistanais est en ruine est un euphémisme.

Marqué par des allégations de corruption et de détournement de fonds, le football pakistanais a acquis une notoriété encore plus grande après avoir été banni par la FIFA en raison d’une « ingérence indue de tiers » dans les affaires de la Fédération pakistanaise de football (PFF) et l’équipe nationale a été suspendue de participer à tournois futurs.

À la lumière de ces événements, Kaleemullah Khan a fait ses propres efforts pour relancer le football pakistanais et fait activement campagne pour une Super League pakistanaise de football.

«Je mène actuellement une campagne pour lancer un PSL pour le football. La ligue a fait des merveilles pour le cricket, mais il est maintenant temps d’ouvrir les portes du football aux jeunes de notre pays. C’est une honte absolue que nous n’ayons pas de ligue professionnelle et nous devons changer cela afin de pouvoir donner aux jeunes des aspirations sportives », a-t-il déclaré.

«La ligue nous permettra de créer une plateforme et d’obtenir également des installations pour le sport. Grâce à l’expérience que j’ai accumulée au cours de mon mandat à l’étranger, je fais tout de mon côté pour trouver des sponsors, afin que nous puissions commencer. »

En raison du verrouillage imposé à la suite de la pandémie, tout le travail est actuellement arrêté, mais Kaleemullah Khan est toujours positif et insiste sur le fait qu’une fois que les choses redeviendront normales, il pourra changer le paysage général du sport au Pakistan .

