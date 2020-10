Le pack Apple One regroupe un abonnement Musique, TV +, Actualités, Arcade et iCloud en un seul prix bas

Dans un cas classique de la rumeur se matérialisant, le Le bundle multimédia Apple One est maintenant officiellement disponible. Les abonnements Apple Music, TV +, Arcade et News sont désormais réuni dans un ensemble soigné de plaisir de divertissement à un prix inférieur à la somme des parties pour chaque utilisateur utilisant un iPhone ou un iPad.

L’année dernière, les analystes de Morgan Stanley se sont penchés sur les rumeurs d’Apple TV + d’alors et ont prédit qu’Apple pourrait à nouveau atteindre une capitalisation boursière de 1 billion de dollars dans un avenir très proche. Comment? Eh bien, s’il intègre TV + dans le «bundle multimédia» ultime avec Apple Music et News + résultant de l’achat de l’agrégateur d’abonnement au magazine Texture en 2018.

Après tout, Apple Music a des millions de chansons dans son portefeuille, Arcade a des centaines de timewasters, Texture avait plus de 200 magazines à intégrer dans Apple News, tandis que la vision d’Apple sur Netflix prend forme sous la forme d’une liste organisée d’émissions, de films et de séries télévisées originales. séries.

Prix ​​des plans d’abonnement Apple One Bundle

14,95 $ Forfait individuel (Apple Music, TV +, Arcade, 50 Go iCloud)

Forfait famille à 19,95 $ (Apple Music, TV +, Arcade, 200 Go iCloud)

29,95 $ Plan Premier (Apple Music, TV +, Arcade, News +, Fitness +, abonnement iCloud 2 To)

Apple One ferait des iPhones et iPads les gardiens ultimes encore plus, bien qu’Apple associe déjà TV + avec Apple Music gratuitement avec un compte étudiant, et Apple aura toujours une belle petite source de revenus par iPhone chaque mois sur laquelle compter quand les choses se dérouleront dure. Intelligent.

Voir aussi Citi Open à Washington annulé en raison d'une épidémie de Covid-19 - Tennis Prix ​​des forfaits Apple One Individuel, Familial et Premier

Qu’y a-t-il dans Apple One et quand Apple publiera-t-il les bundles?

Date de sortie d’Apple One: T4 2020, disponible plus tard aujourd’hui, 30 octobre

Disponibilité du plan Apple One Premier: Australie, Canada, Royaume-Uni et États-Unis

Apple Music, TV +, Arcade et iCloud 50 Go dans les niveaux Individuel et Familial.

Apple Music, TV +, Arcade, News +, Fitness + et iCloud 2 To dans le niveau Premier.

Existe-t-il une période d’essai gratuite d’Apple One?

Apple One comprend un essai gratuit de 30 jours pour l’un de ces services d’abonnement Apple que vous ne possédez pas déjà. Ce qui est formidable avec Apple One, ce n’est pas seulement sa réduction, mais aussi le fait que vous ne recevrez qu’une seule facture par mois et que vous pourrez modifier ou annuler votre forfait Apple One à tout moment, sans poser de questions.

Combien de personnes peuvent être incluses dans le forfait Apple One Family?

Avec les plans Famille et Premier, jusqu’à six membres de la famille (ou, coup de coude, clin d’œil, amis) peuvent accéder à tous les services inclus avec leurs propres comptes et préférences personnels.

Appareils Apple One

Le prix de l’abonnement Apple One en vaut-il la peine?

Les forfaits Apple One individuels / familiaux vous permettent d’économiser 6 $ / 8 $ par rapport aux abonnements Apple Music, TV +, Arcade et iCloud séparés.

Le plan Premier Apple One vous permet d’économiser 25 $ par rapport à un forfait familial Apple Music, TV +, News +, Arcade et les meilleurs abonnements iCloud.

Apple Music: 14,99 $ / mois (forfait familial, 9,99 $ pour un)

Actualités +: 9,99 $ / mois

Apple Arcade: 4,99 $ / mois

TV +: 4,99 $ / mois

Le programme de mise à niveau iPhone: 35 $ à 67 $ / mois

Stockage iCloud: 9,99 $ / mois pour 2 To (ou 50 Go pour 0,99 $ et 200 Go pour les forfaits 2,99 $)

Apple Fitness +: 9,99 $ / mois ou 79,99 $ / an Peu de temps avant le lancement des iPhones 5G 2020, regrouper Apple Music, TV +, Arcade et News + dans un seul package coûtera beaucoup moins cher à s’abonner que la somme de ses composants. Quels sont les prix des principaux services d’abonnement d’Apple?

Prenez Apple Music et TV +, par exemple. L’abonnement à la musique est de 9,99 $, tandis que TV + est gratuit avec un appareil Apple pendant un an, mais son prix est en fait de 4,99 $. En ajoutant l’Arcade à 4,99 $, et un dollar pour le stockage de base iCloud, et une somme totale d’environ 21 $ arrive. Le forfait de base Apple One coûte 14,99 $, soit 6 $ de moins que ce que vous paieriez pour les abonnements séparés.

Comme vous pouvez le voir, le total général de tous les services qui font partie du niveau d’abonnement Apple One Premier le plus élevé serait de près de 55 $ si vous les achetez séparément, mais ils sont maintenant réduits à 29,95 $ avec Apple One. Un paquet de joie en effet, qu’en pensez-vous?