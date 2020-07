Le OnePlus Nord est là, mais faut-il attendre le Pixel 4a?

Le OnePlus Nord est un téléphone de déclaration, même si «le règlement est correct» est la déclaration qu’il fait. Cela peut sembler étrange de la part d’une entreprise qui dit souvent le contraire, mais le téléphone ressemble à une friandise sur papier et ne brûlera pas un trou dans votre poche. Cela dit, il est loin d’être le seul smartphone de milieu de gamme à envisager en 2020.

Bien que OnePlus voudra peut-être que vous le pensiez, nous nous attendons toujours à ce que le Google Pixel 4a fasse une apparition cette année. Après tout, le Pixel 3a reste un excellent rappel que vous n’avez pas à débourser des milliers de dollars pour un smartphone compétent.

Donc, si vous êtes à la recherche d’un appareil de milieu de gamme en 2020, devriez-vous vous contenter du OnePlus Nord ou attendre le Google Pixel 4a?

Notre premier verdict: OnePlus Nord pratique: les nouveaux départs sont familiers

OnePlus Nord: spécifications clés

Tout d’abord, jetons un coup d’œil au OnePlus Nord, qui veut attirer les utilisateurs expérimentés soucieux de leur budget.

Esthétiquement, le OnePlus Nord est une légère refonte du langage de conception de OnePlus. Contrairement à ces matrices de caméras montées au centre de la série OnePlus 8, elle est maintenant déplacée en haut à gauche sur le Nord.

En interne, il dispose d’un chipset Snapdragon 765G en son cœur, avec trois options de RAM et de stockage différentes disponibles. La variante de 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage est exclusive au marché indien. Les utilisateurs en Europe et en Inde peuvent saisir le téléphone avec 8 Go ou 12 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage, respectivement.

Le Nord arbore un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un scanner d’empreintes digitales intégré est également inclus.

Le célèbre curseur d’alerte de OnePlus fait son apparition le long du châssis en plastique de 8,5 mm d’épaisseur du Nord. L’arrière et le dos sont recouverts de Gorilla Glass 5, tandis qu’une bascule de volume et un bouton d’alimentation complètent son profil latéral. Le Nord n’a pas de port casque 3,5 mm.

En relation: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez acheter actuellement

En le retournant, vous trouverez quatre caméras arrière avec un capteur Sony IMX586 48MP. C’est le même appareil photo qui figurait sur le OnePlus 7 Pro. À côté se trouvent un vivaneau ultra-large 8MP, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 5MP. Il y a deux caméras à l’avant, y compris une caméra selfie principale de 32MP et un tireur grand angle de 8MP.

Une batterie de 4 115 mAh permet au Nord de fonctionner. Ce n’est certainement pas la plus grande batterie que nous ayons vue dans un téléphone de milieu de gamme cette année, mais elle peut être chargée rapidement via le système 30T Warp Charge de OnePlus. OnePlus affirme que la batterie se remplira de 0% à 70% en 30 minutes.

L’appareil comprend également la prise en charge NFC, Bluetooth 5.1, les capacités 5G, un double emplacement SIM et le skin OxygenOS de OnePlus fonctionnant sous Android 10.

OnePlus Nord Afficher AMOLED fluide de 6,44 pouces

2 400 x 1 080

Format d’image 20: 9

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteur d’empreintes digitales intégré

Verre Corning Gorilla 5 Processeur Qualcomm Snapdragon 765G

Adreno 620 RAM LPDDR4X 8 Go / 12 Go Espace de rangement 128 Go / 256 Go UFS 2.1 Appareils photo Arrière:

– 48MP principal (f / 1,75, 0,8 µm)

– 8MP ultra-large (f / 2,25, 119 degrés)

– Profondeur 5MP (f / 2.4)

– Macro 2MP (f / 2.4) De face:

– 32MP principal (f / 2,45, 0,8 µm)

– 8MP ultra-large (f / 2,45, 105 degrés) Batterie 4 115 mAh

Charge de chaîne 30T (5V / 6A)

Pas de chargement sans fil Classement IP Aucun Logiciel OxygenOS 10.5

Android 10 Couleurs Onyx gris

Marbre bleu Dimensions et poids 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

184 g

Google Pixel 4a: spécifications rumeurs

Comment les spécifications du OnePlus Nord se comparent-elles au Google Pixel 4a? Eh bien, nous ne pouvons pas être complètement sûrs pour l’instant. Bien que le téléphone ait été repéré sur les listes des agences de certification, il n’y a pas de mot concret sur ses spécifications. Cependant, il y a eu beaucoup de fuites.

Sur ces derniers, il est possible que le Pixel 4a soit livré avec le chipset Snapdragon 730, qui est le même silicium utilisé sur le Realme X2 et le Redmi K30. Cela suggère que le Pixel 4a serait un artiste beaucoup moins performant que le OnePlus Nord.

Plus récemment, il a été suggéré qu’une variante du Pixel 4a 5G pourrait être en cours d’élaboration, qui pourrait comporter plus de RAM et le même chipset Snapdragon 765G que le Nord. Alors que des chiffres de RAM de 6 Go ont également été mentionnés pour les deux appareils Pixel possibles, le Pixel 3a a été lancé avec 4 Go de RAM. Si vous recherchez un appareil qui offrira la meilleure expérience multitâche, le Nord pourrait être un meilleur pari.

Le stockage pourrait être la source du plus grand saut de performance du Pixel 4a. Google peut échanger l’eMMC stable qu’il a utilisé dans le Pixel 3a contre l’UFS 2.1 plus rapide dans le Pixel 4a.

En ce qui concerne la taille, le Pixel 4a sera probablement un appareil plus compact que le Nord. À l’ère actuelle des grands écrans, le Pixel 4a pourrait comporter un écran conservateur de 5,81 pouces. On nous a dit qu’aucun Pixel 4a XL ne ferait une apparition cette année. Si vous recherchez un gros Pixel, vous n’avez peut-être pas de chance.

La taille plus petite du Pixel 4a peut également avoir un effet indirect sur la capacité de sa batterie. Les rumeurs font allusion à une batterie décevante de 3080 mAh, qui est décidément petite par rapport à la plupart des appareils de milieu de gamme disponibles à l’heure actuelle. Dans notre examen du Pixel 3a, nous avons noté l’autonomie de sa batterie comme une faille dans son armure par ailleurs stellaire, et cela pourrait être une histoire similaire avec son successeur.

Voir également: Les meilleurs téléphones avec appareil photo à petit budget que vous pouvez acheter

Enfin, parlons de ces mises à jour du système. En tant que Pixel, le 4a sera parmi les premiers appareils à recevoir des mises à jour logicielles clés et une assistance directe de son créateur, y compris de nouvelles versions d’Android et des fonctionnalités exclusives à Pixels.

OnePlus Nord ou Pixel 4a: que devriez-vous acheter?

Le OnePlus Nord commence à 399 € (~ 462 $) pour la version 8 Go / 128 Go, mais si vous êtes en Inde, vous pouvez en acheter un pour 27999 ₹ (~ 375 $), mais avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le Pixel 4a peut en fait être moins cher que le 3a qui a été lancé à 399 €, ce qui complique encore votre décision.

Sur le papier cependant, le OnePlus Nord semble le choix évident. Il contient un chipset plus rapide, plus de RAM, de stockage, une batterie plus grosse, un écran plus grand et plus de caméras que ce que nous attendons de son concurrent. En gros, plus tout. C’est le choix que vous devez faire si les chiffres et les spécifications sont importants pour vous.

Voir également: OnePlus Nord vs iPhone SE: Lequel devriez-vous acheter?

La grosse béquille du OnePlus Nord est son manque de disponibilité aux États-Unis. OnePlus a déclaré que le téléphone ne serait pas offert aux États-Unis en général, ce qui rendra le prochain téléphone de Google d’autant plus attrayant. C’est loin d’être la seule raison d’attendre de voir ce que le Pixel 4a a en magasin, cependant.

Si vous êtes un humain patient qui aime capturer des traces d’étoiles ou attendre le lancement des téléphones Google, vous voudrez peut-être simplement attendre le Pixel 4a. Avec lui, vous bénéficierez d’une expérience logicielle propre et rapide avec le support directement de Google. Il y a aussi la promesse d’une expérience d’imagerie plus raffinée malgré le moins de capteurs. Vous devrez peut-être vous contenter de temps de traitement plus longs et de performances pires si vous êtes un joueur, mais si vous aimez capturer des moments avec votre smartphone, le Pixel 4a est probablement le choix évident ici.

Il y a aussi le joker qu’est le Pixel 4a 5G. Sera-t-il lancé avec un meilleur matériel que l’édition standard? Cela reste à voir.

OnePlus Nord Après des années à ne publier que des produits phares de premier plan, OnePlus est de retour dans la catégorie milieu de gamme avec le OnePlus Nord. Cela coupe certains coins, mais nous pensons que beaucoup de gens aimeront vraiment ce téléphone, en particulier à cause de son prix de 379 £.

Qu’est-ce que tu penses? Attendez-vous le Google Pixel 4a ou avez-vous hâte de vous procurer le OnePlus Nord dès que possible? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous!

