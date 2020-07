Le OnePlus Nord est-il une meilleure offre que le OnePlus 8?

Le OnePlus Nord est enfin officiel après tout ce temps et il semble emballer assez bien en termes de spécifications et de fonctionnalités. Le téléphone coûte bien moins de 500 € en Europe et en Inde, mais devriez-vous acheter le mid-ranger de OnePlus ou dépenser un peu plus pour la série OnePlus 8?

Jetons un coup d’œil à ce que vous obtenez pour l’argent supplémentaire lorsque vous comparez le OnePlus Nord vs OnePlus 8, ou même le produit phare OnePlus 8. Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessous une fois que vous avez vérifié la comparaison!

OnePlus Nord vs OnePlus 8: qu’obtenez-vous pour 300 € supplémentaires?

Commençons par jeter un coup d’œil au OnePlus Nord à 399 € (~ 458 $) fourni avec 8 Go / 128 Go, car il s’agit de l’offre de base en Europe et au Royaume-Uni (379 £). L’Inde obtient également un modèle de 64 Go encore moins cher, mais à des fins de comparaison, nous utilisons le modèle de 128 Go qui se vend à 27 999 roupies. Malheureusement, le OnePlus Nord n’est pas disponible aux États-Unis au lancement.

399 € OnePlus Nord 8 Go / 128 Go

Écran FHD + OLED 90Hz

Processeur Snapdragon 765G 5G

4,115mAh, charge de chaîne 30T

Caméra principale 48MP (IMX586)

8MP ultra-large

Macro 2MP

Profondeur 5MP

Caméras selfie ultra-larges 32MP + 8MP

Avec cette liste de spécifications à l’esprit comme base, il est temps de franchir une étape en termes de prix (un grand pas en plus) vers le OnePlus 8. Le téléphone vanille de la série OnePlus 8 est disponible pour 699 € en Europe, £ 599 au Royaume-Uni et 44 999 roupies en Inde. Il se vend également aux États-Unis pour 699 $. Alors, est-ce que 300 € supplémentaires vous donnent en termes de spécifications pures? Nous allons jeter un coup d’oeil:

699 € OnePlus 8 8 Go / 128 Go

Écran FHD + OLED 90Hz

Processeur Snapdragon 865 5G

4,300mAh, charge de chaîne 30T

Caméra principale 48MP (IMX586)

16MP ultra large

Macro 2MP

Caméra selfie 16MP

Il y a beaucoup de croisements entre les deux téléphones, avec un écran OLED 90Hz, 5G, la technologie de charge Warp Charge 30T et le même appareil photo principal 48MP. Mais le OnePlus 8 offre un meilleur processeur, une batterie légèrement plus grande et un vivaneau ultra-large de résolution plus élevée. Il est également officiellement classé IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière si vous l’achetez via des transporteurs.

Le OnePlus 8 ne dispose pas de la configuration de la double caméra selfie et du capteur de profondeur arrière du Nord. Là encore, ce dernier est généralement un ajout inutile de toute façon lorsque les effets de profondeur peuvent être effectués via d’autres caméras secondaires ou avec un logiciel.

Un supplément de 300 € en vaut-il la peine? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessus.

OnePlus Nord vs OnePlus 8 Pro: qu’obtenez-vous pour 500 € supplémentaires?

D’accord, c’est le OnePlus 8 couvert. Mais que faire si vous ajoutez 200 € supplémentaires à l’équation pour un total de 500 € supplémentaires? Ensuite, vous pouvez obtenir la base OnePlus 8 Pro pour 899 € en Europe, qui se vend également 899 £ au Royaume-Uni, 54 999 roupies en Inde et 999 $ aux États-Unis.

899 € OnePlus 8 Pro 8 Go / 128 Go

Écran QHD + OLED 120 Hz

Processeur Snapdragon 865 5G

4,510mAh, charge de chaîne 30T

Caméra principale 48MP (IMX689)

48MP ultra large

Téléobjectif 8MP 3x

Caméra à filtre couleur 5MP

Caméra selfie 16MP

Indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68

Charge sans fil 30 W avec charge inversée

Il est clair que le OnePlus 8 Pro apporte beaucoup plus à la table que le OnePlus Nord et même le OnePlus 8. Oui, vous avez toujours la charge filaire 30W et le chipset Snapdragon 865 du modèle vanilla. Mais vous obtenez également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution QHD +, une batterie plus grande, une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et une charge sans fil (à 30 W, rien de moins).

Les améliorations ne s’arrêtent pas là, car le téléphone contient également un appareil photo principal IMX689 48MP avec des pixels plus grands pour la prise de vue en basse lumière, un vivaneau ultra-large 48MP et un téléobjectif 8MP (avec zoom 3x sans perte). Malheureusement, la caméra à filtre couleur est un gadget, tandis que le 8 Pro manque également d’un jeu de tir secondaire ultra-large pour les selfies.

En fait, voici la liste complète des principales mises à niveau que vous obtenez du Nord vers le OnePlus 8 Pro dans une liste pratique:

Un écran plus net avec un taux de rafraîchissement plus élevé

Processeur haut de gamme de 2020

Une batterie plus grosse

Chargement sans fil rapide aussi

Recharge sans fil inversée

Résistance IP68 à l’eau et à la poussière

Le nouveau capteur de caméra principal

Caméra ultra-large haute résolution

Caméra téléobjectif

Cette caméra à filtre couleur si vous le voulez vraiment

RAM plus rapide

Série OnePlus Nord ou OnePlus 8: que devriez-vous acheter?

Il est clair qu’il y a une différence substantielle lorsque nous comparons le Nord aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. C’est définitivement une course serrée entre le Nord et le OnePlus 8 ordinaire, bien que le OnePlus 8 Pro semble être une mise à niveau assez substantielle si vous ‘ êtes prêt à dépenser plus d’argent.

Cependant, vous devez également vous demander ce que vous voulez réellement dans un smartphone avant de dépenser cet argent supplémentaire. Consultez le tableau des spécifications ci-dessous pour une comparaison complète.

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 OnePlus Nord Afficher AMOLED 6,78 pouces

3,168 x 1,440 (19,8: 9)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Capteur d’empreintes digitales intégré

Verre 3D Corning Gorilla AMOLED 6,55 pouces

2 400 x 1 080 (20: 9)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteur d’empreintes digitales intégré

Verre 3D Corning Gorilla AMOLED 6,44 pouces

2 400 x 1 080 (20: 9)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteur d’empreintes digitales intégré

Corning Gorilla Glass Processeur Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G RAM LPDDR5 8 Go / 12 Go LPDDR4X 8 Go / 12 Go LPDDR4X 8 Go / 12 Go Espace de rangement 128 Go / 256 Go UFS 3.0 128 Go / 256 Go UFS 3.0 2 voies 128 Go / 256 Go UFS 2.1 Appareils photo Arrière:

48MP Sony IMX689, f / 1.78, 1.12µm, OIS, EIS

Téléobjectif hybride 8 MP 3x, f / 2,44, 1,0 µm, OIS

48MP ultra-large, f / 2,2, 119,7 °

Filtre couleur 5MP, f / 2.4 De face:

16MP, f / 2,45, 1,0 µm, EIS, mise au point fixe Arrière:

48MP Sony IMX586, f / 1,78, 0,8 µm, OIS, EIS

Macro 2MP, f / 2,4, 1,75 µm

16MP ultra-large, f / 2.2, 116 ° De face:

16MP, f / 2.0, 1.0µm, EIS, mise au point fixe Arrière:

48 MP Sony IMX586, f / 1,75, 0,8 µm, OIS, EIS

8MP ultra-large, f / 2,25, 119 °

Profondeur 5MP, f / 2.4

Macro 2MP, f / 2.4

De face:

Sony IMX616 32MP, f / 2,45, 0,8 µm, EIS, mise au point fixe

8 MP, f / 2,45, 105 ° Batterie 4 510 mAh

Charge de chaîne 30T (5V / 6A)

Warp Charge 30 sans fil 4 300 mAh

Charge de chaîne 30T (5V / 6A) 4 115 mAh

Charge de chaîne 30T (5V / 6A) Classement IP IP68 IP67 (si acheté via des transporteurs) Aucun Logiciel Oxygène OS

Android 10 Oxygène OS

Android 10 Oxygène OS

Android 10 Dimensions et poids 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

199 g 160,2 x 72,9 x 8,0 mm

180 g 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

184 g

Cela vaut-il donc la peine de payer le supplément pour la série OnePlus 8 ou devriez-vous acheter le OnePlus Nord? Vous pouvez nous donner la réponse en prenant le sondage plus haut dans la page! Sinon, vous pouvez consulter plus de contenu OnePlus Nord ci-dessous.