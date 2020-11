Le nouvel iPad Pro 12,9 pouces d’Apple bénéficie d’une réduction sans précédent sur Amazon

Bien que les rumeurs couraient à un moment donné il n’y a pas si longtemps appelant à Encore une autre version de l’iPad Pro cette année, l’événement «One More Thing» d’Apple du 10 novembre s’est déroulé sans que le géant de la technologie basé à Cupertino ne retire sa toute première tablette avec prise en charge de la 5G.

Fait intéressant, alors que nous avons vu le plus récent iPad Air (2020) répertorié sur une remise décente récemment, les dernières offres notables sur les iPad Pro de cette année sont venues tout le chemin du retour en mars. Depuis lors, les deux tablettes ultra-haut de gamme ont été en vente à quelques reprises pour environ 50 dollars de moins que d’habitude dans différentes couleurs et configurations de stockage, mais à notre connaissance, aucun grand détaillant n’est venu près de la barre de démarque de 100 $ … jusqu’à maintenant.

Enfin, vous pouvez acheter un Apple iPad Pro (2020) à un prix frais de 100 $ sur son prix régulier, bien que vous deviez opter pour un modèle spécifique afin de bénéficier de cette réduction complète. Nous parlons d’une saveur gris sidéral du Wi-Fi 256 Go uniquement iPad Pro 12.9, qui coûte normalement 1099 $. La même configuration exacte dans une teinte argentée coûte 60 $ de moins que d’habitude au moment d’écrire ces lignes, tandis que les variantes de 512 gig sont actuellement réduites de 70 $ et 79 $ en options de couleur grise et argentée respectivement.

Vous pouvez également économiser 64 $ décents sur un iPad Pro 12.9 (2020) d’entrée de gamme de 128 Go, alors que le plus abordable Les modèles iPad Pro 11 ne sont disponibles qu’à 50 $ de rabais sur la liste. Du bon côté, la plus petite tablette peut être obtenue avec une réduction de 70 $ avec 512 Go d’espace de stockage interne et jusqu’à 80 $ de réduction sur son prix régulier dans une variante de 1 To compatible avec la thésaurisation numérique.

Bien sûr, ces mauvais garçons sont encore assez chers, ce qui est loin d’être surprenant compte tenu de leurs superbes écrans à 120 Hz, ultra-rapides. Processeur Apple A12Z Bionic, autonomie de batterie exceptionnelle, son en plein essor et systèmes de caméra exceptionnellement polyvalents, y compris la technologie de numérisation LiDAR révolutionnaire.