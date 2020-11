Le nouvel instantané de Minecraft est «plein de fonctionnalités savoureuses de grottes et de falaises»

La date de sortie de Minecraft 1.17 Caves and Cliffs n’est peut-être pas prévue avant l’été 2021, mais cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas essayer certaines des fonctionnalités entrantes de la mise à jour avant cette date. Mojang a publié un tout nouvel instantané Java «plein de caractéristiques savoureuses de grottes et de falaises» – et les stars du spectacle sont des stalactites et des stalagmites, donc vous serez bientôt absolument, positivement clair sur lequel est lequel.

«Cet instantané particulier ajoute des blocs pour les dripstone – stalagmites et stalactites. Ou s’agit-il de stalactites et de stalagmites? Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas encore les trouver dans le monde… mais essayez la fonctionnalité des nouveaux blocs! », Publie Mojang sur le subreddit du jeu de construction. Snapshot 20w48a ajoute des blocs Dripstone et des blocs pointus à tester, avec la forme «variante pointue»[ing] une stalactite si elle est placée au plafond ou une stalagmite si elle est placée au sol ». Sucré.

Combiner ces derniers vous permet de construire vos stalactites de haut en bas – ou vos stalagmites de haut en bas – dans des créations plus longues, et comme le nom du type de bloc l’indique, elles sont tranchantes – donc sauter sur ce dernier fera mal. Cela vaut également pour être frappé par une stalactite qui tombe. Yikes.

D’autres caractéristiques incluent des stalactites qui dégoulinent de l’eau s’il y a une source d’eau au-dessus (ou de la lave, si vous avez décidé de placer du magma fondu au-dessus du plafond), qui peuvent remplir les chaudrons avec le temps. De plus, il convient de noter que lancer un trident à Pointed Dripstone le cassera. C’est probablement une évidence, mais bon à noter.

En plus des goodies Caves and Cliffs, il existe diverses autres fonctionnalités intéressantes dans le dernier instantané – comme la possibilité de jeter un paquet entier de choses dans le monde en en utilisant un, et d’éviter le gel de ce récent ajout de neige poudreuse entièrement en enfiler un seul élément d’armure en cuir. Confortable.

Vous pouvez consulter le récapitulatif complet de l’instantané ici, ainsi que rassembler quelques conseils sur les meilleurs mods Minecraft, les graines Minecraft et les cartes Minecraft à ces liens.