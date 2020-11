Le nouvel entraîneur Sergio Lobera veut changer la fortune du Mumbai City FC – Football

Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveau groupe de propriétaires et nouvelle équipe – tout sur la prochaine Super League indienne (ISL) semble frais pour le Mumbai City FC et son nouvel entraîneur-chef Sergio Lobera. « Oui, beaucoup de nouvelles choses », a déclaré Lobera dans un chat Zoom de Goa. «Nous devons travailler beaucoup car lorsque vous devez mettre en œuvre quelque chose de nouveau, vous avez besoin de plus de temps. Et nous n’avons pas le temps.

Pourtant, s’il y a un homme qui sait comment avoir un impact immédiat, c’est Lobera. L’entraîneur espagnol a supervisé un FC Goa très réussi. Il a pris les commandes en 2017 et les a guidés vers les demi-finales ISL (2017-18), la finale (2018-19) et le titre de Super Coupe 2019. Lobera a été limogé vers la fin de la saison dernière malgré Goa assis en haut du tableau en raison d’une querelle interne.

Le City Football Group (CFG) – il a acquis une participation historique majoritaire dans la ville de Mumbai en novembre dernier – s’est lancé sur Lobera. Mumbai City a été les sous-performants éternels de la ligue, atteignant les play-offs seulement deux fois. Lobera a sa tâche découpée; il doit incorporer son modèle FC Goa à Mumbai City, dans une saison écourtée et enveloppée de bulles bio à Goa sans même avoir une pré-saison régulière.

«C’est un grand défi. La situation est en constante évolution: il y a des gars en quarantaine, des joueurs qui en sortent, certains blessés. Il est peut-être possible de travailler avec une équipe complète seulement trois à quatre jours avant le premier match. Ce n’est pas facile. Mais je considère cela non pas comme un problème, mais comme un défi.

«Ma première saison avec Goa n’était pas la même que la deuxième et la troisième. Vous avez besoin de temps pour constituer une équipe, comprendre ce que les joueurs attendent de moi et ce que j’ai besoin d’eux en tant qu’entraîneur. Mais c’est du football professionnel, et nous devons être compétitifs dès le début. Nous n’avons pas le luxe du temps pour nous améliorer, alors j’espère que nous pourrons nous améliorer tout en gagnant », a déclaré Lobera.

Heureusement pour Lobera, sa marque de football offensif est conforme à la vision de CFG pour la franchise de Mumbai. Et ainsi ont commencé des achats frénétiques remplis de puissance de star – comme Adam Le Fondre de A-League et Bartholomew Ogbeche de Kerala Blasters. Lobera a également amené avec lui quelques joueurs clés de sa configuration de Goa – Hugo Boumous, Ahmed Jahouh, Mourtada Fall et Mandar Rao Dessai.

Lobera a déclaré que la première fois qu’il s’était rendu à Manchester pour avoir une réunion avec les meilleurs officiels du CFG, il savait instantanément qu’ils étaient sur la même longueur d’onde en termes de vision du club. «C’était quelque chose qui devait être très clair avant de commencer à travailler ensemble. En tant qu’entraîneur, c’est incroyable de travailler avec ce groupe – en termes de soutien que j’ai reçu, c’est le meilleur. J’avais parlé tous les jours avec eux pendant que nous essayions de construire cette équipe. C’est très important car vous ne devez pas perdre de temps en tant qu’entraîneur à expliquer exactement ce que je veux et ce dont les joueurs ont besoin pour essayer de faire une bonne performance.

Pour l’un des entraîneurs les plus titrés de la ligue avec trois matches de barrage à disputer en trois saisons, ne pas avoir mis la main sur le trophée ISL doit sembler étrange. Lobera espère changer cela, pour lui-même et pour Mumbai City.

«Mon rêve est de remporter le trophée. Toute notre famille de la ville de Mumbai veut cela. Mais nous devons nous concentrer sur les choses qui peuvent rendre cela possible. Et j’espère que si nous travaillons dur tous les jours, à la fin de la saison, nous pouvons le faire », a-t-il déclaré.

