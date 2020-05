Le nouvel emballage de la série noire Star Wars est livré avec des rebelles Star Wars et plus de figurines / films

Hasbro Star Wars Black Series ligne de chiffres ont été un succès auprès des collectionneurs de tous âges. Mais l’emballage des figurines de 6 pouces inspirées des films et des émissions de télévision de Guerres des étoiles toujours laissé à désirer. Il semble qu’Hasbro ait estimé qu’une mise à jour était nécessaire, car ils ont créé un tout nouveau design pour la boîte d’art qui est beaucoup plus convivial à collectionner, et il montre même quels Guerres des étoiles titre chaque figure provient d’un nouveau système de classification de coloris.

Outre le nouvel emballage Star Wars Black Series, il y a aussi une poignée de nouvelles figurines en route. Star Wars Rebels achève la liste des personnages principaux de la série avec l’arrivée de Zeb, et les ajouts révélés précédemment de la série noire d’Admiral Ackbar, Teebo the Ewok, The Mandalorian in Beskar armor, et d’autres seront également publiés dans le nouvel emballage. Vérifiez-les tous ci-dessous.

Nouvel emballage de la série noire Star Wars

Tout d’abord, si vous avez remarqué que certains des Star Wars Rebels Les chiffres de la Black Series sont devenus beaucoup plus difficiles à trouver (en particulier Ezra Bridger, qui a commencé à rechercher plus de 80 $ sur eBay et d’autres marchés d’occasion), c’est probablement pourquoi. Chaque personnage principal de Star Wars Rebels est réédité dans un nouvel emballage.

Comme vous pouvez le voir, si vous collectez tous les personnages Star Wars Rebels série, les illustrations de chaque personnage se combinent pour former une seule image. Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Sabine Wren, Hera Syndulla, Chopper et Ahsoka Tano sont tous inclus, et ils seront également rejoints par Zeb en tant que figure de luxe.





Si vous voulez vous assurer que vous pouvez ajouter Zeb à votre collection, il est disponible en précommande sur GameStop, Hasbro Pulse et Entertainment Earth.

Quant au reste des nouveaux chiffres qui seront parmi les premiers à arriver dans de nouveaux emballages, les voici:

En plus des chiffres annoncés précédemment, il existe également une version individuelle de Luke Skywalker dans son équipement de pilote Snowspeeder, un chiffre qui sera également inclus dans l’édition Black Series du Snowspeeder.

Voici comment les coloris du nouvel emballage Black Series se décomposent:

Star Wars: The Clone Wars – Jaune

Star Wars Rebels – Violet

Star Wars: L’Empire contre-attaque – Bleu

Star Wars: Le retour des Jedi – Vert

Le Mandalorien – Orange

Vous pouvez précommander toutes les figures ci-dessus sur Amazon, GameStop, Entertainment Earth et Hasbro Pulse dès maintenant.

